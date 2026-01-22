Почему Renault Duster и Toyota RAV4 в очередной раз остаются бестселлерами авторынка в Украине

Renault Duster и Toyota RAV4 уже второй год удерживают лидерство на украинском рынке новых автомобилей. Стабильный спрос на эти модели сохраняется как в 2024-м, так и в 2025 году, несмотря на рост конкуренции в сегменте кроссоверов.

Как пояснил в комментарии Delo.ua аналитик Института исследований авторынка Остап Новицкий, в 2025 году рынок стал более сбалансированным, однако два безоговорочных фаворита остались неизменными.

"В 2024 году было два лидера с очень большим отрывом. В 2025 году разница между моделями уменьшается, но Duster и RAV4 все равно удерживают первые позиции", — отметил он.

Остап Новицкий говорит, что успех Toyota RAV4 носит долгосрочный и системный характер. По словам эксперта, RAV4 — сильный бренд с развитой дилерской сетью, вдобавок, автомобиль сочетает надежности с гибридными технологиями.

Дополнительными преимуществами модели он называет кроссоверный формат, полный привод и высокую ликвидность на вторичном рынке, даже учитывая цену от $35 тыс. за гибридную версию.

Renault Duster, в свою очередь, удерживает позиции благодаря более доступной цене и универсальности.

"Duster — это практичный кроссовер от известного производителя по цене от $17 тыс. Он хорошо подходит как универсальный семейный автомобиль, а дизельные версии остаются экономными", — отмечает аналитик.

Китайские марки покоряют топ-10: смены с третьего по пятое место

В то же время состав рейтинга с третьего по пятое место претерпел существенные изменения. Если в 2024 году в пятерку лидеров входили Mazda CX-5, KIA Sportage и Volkswagen ID.4, то по итогам 2025 их заменили Volkswagen ID. Unyx, BYD Song Plus и Hyundai Tucson.

Новицкий связывает эти изменения, прежде всего, с ростом доли автомобилей китайского производства.

"Главный фактор — активное заполнение рынка моделями из Китая. В 2025 году их стало больше как среди моделей, так и среди брендов", — отметил он.

В частности, в топ-10 вошли BYD Song Plus и Zeekr 7X, а бренд BYD впервые возглавил рейтинг производителей.

"Китайские марки добились этого без официальных представительств и масштабного маркетинга — фактически благодаря независимым дилерам и доверию покупателей", — подчеркнул аналитик.

В то же время дальнейший рост этого сегмента может замедлиться из-за возврата НДС на электромобили и введения ограничений на экспорт автомобилей из Китая.

"Сохранится ли такая же динамика в 2026 году — покажут ближайшие месяцы. Но сложившийся спрос уже никуда не исчезнет", — подытожил Остап Новицкий.

Напомним, что китайские автомобили заняли более половины рынка новых машин в Украине.