Европротокол онлайн и регистрация авто: какие услуги появятся в "Дії"

водитель
Меньше бумаг и очередей: в Д запускают новые услуги для авто / Depositphotos

В приложении "Дія" планируют запустить онлайн-оформление европротокола без вызова полиции, регистрацию авто после растаможки и оплату штрафов за парковку. Новые сервисы должны значительно упростить жизнь водителям и сократить время оформления документов.

Как пишет Delo.ua, об этом в интервью "Униан" рассказала заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.

Водителям упростят жизнь

"Думаю, что одна из самых ожидаемых услуг, которая появится в 2026 году, это оформление "Европротокола" в "Дії". Кто водитель и кто сталкивался, к сожалению, с ДТП, хорошо знают, как это происходит. Можно потратить пол дня на то, чтобы оформить это все", - сказала Коваль.

Сервис будет работать при условии, что оба участника аварии будут иметь обязательное страхование гражданско-правовой ответственности и установленное приложение "Дія". В этом случае сообщение о ДТП можно будет подать в несколько кликов.

По словам Коваль, запуск услуги намечен на первый квартал этого года. В Минцифре готовят к запуску сервис первой регистрации автомобилей после растаможки. Речь идет, в частности, о транспортных средствах, ввозимых из-за границы — их можно будет оформить онлайн без посещения сервисных центров.

Кроме того, министерство работает над возможностью оплаты штрафов за парковку непосредственно в "Дії". В настоящее время водители иногда даже не знают о наложении таких штрафов, отметила чиновник.

В Минцифре отмечают, что цель полностью цифровизировать все услуги для водителей, ведь эта сфера является одной из самых востребованных и ежедневно используется миллионами украинцев.

Напомним, в 2025 году в Украине многое изменилось в правилах дорожного движения, в основном из-за приближения к стандартам ЕС. И эти изменения направлены не только на новые штрафы, но и на формирование новой культуры вождения.

Ольга Опенько