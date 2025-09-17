Запланована подія 2

Водительские услуги в "Дії" ежегодно экономят украинцам и государству более 4,5 млрд грн

Михаил Федоров
Переход всех водителей на онлайн-сервисы может принести экономию более 10 млрд. грн. / Минцифры

Цифровые услуги для водителей в “Дії” ежегодно экономят государству и украинцам более 4,5 млрд грн. Переход всех водителей на онлайн-сервисы может принести экономию более 10 млрд. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на главу Минцифры Михаила Федорова.

Услуги для водителей в приложении "Дія" остаются одними из самых популярных среди украинцев. Ежегодно пользователи осуществляют более 13,3 миллионов онлайн-операций — от замены водительского удостоверения и свидетельства о регистрации до перерегистрации автомобиля.

Цифровизация в сфере водительских документов позволяет государству и гражданам экономить более 4,5 миллиарда гривен в год. В случае полного перехода на онлайн-сервисы, экономический эффект может превысить 10 миллиардов гривен ежегодно.

Некоторые услуги благодаря цифровому формату стали почти бесплатными для граждан: расходы на них сократились до 99%. В частности, более 2 миллионов украинцев воспользовались цифровым водительским удостоверением, что сэкономило 9,5 млн грн, а цифровой техпаспорт оформили 1,9 млн раз, сэкономив 14,1 млн грн.

Еще больший эффект дала цифровая страховка — более 6 млн. оформленных документов с общей экономией 30,4 млн. грн. А шеринг техпаспорта через "Дію" сэкономил украинцам и государству более 1,1 млрд грн.

В Минцифре подчеркивают, что цифровые услуги — это не только комфорт и скорость, но и значительное снижение расходов государства на обслуживание процессов и сокращение времени, которое тратят граждане.

Напомним, украинский маркетплейс AUTO.RIA первым на автомобильном рынке интегрировал услугу "Дія" с   перерегистрация авто.   Теперь переоформить автомобиль, выбранный на маркетплейсе, возможно в несколько кликов.

Кроме того, Кабинет министров Украины принял изменения в порядок   государственной регистрации транспортных средств  и правил торговли ими, которые должны сделать рынок продаж авто более прозрачным и удобным для бизнеса. Изменения реализуют положения закона №4149-IX и особенно важны для компаний, занимающихся оптовой или розничной торговлей автомобилями.

Татьяна Гойденко