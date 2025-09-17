Водійські послуги в "Дії" щороку економлять українцям і державі понад 4,5 млрд грн

Цифрові послуги для водіїв у “Дії” щороку заощаджують державі та українцям понад 4,5 млрд грн. Перехід усіх водіїв на онлайн-сервіси може принести економію понад 10 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на очільника Мінцифри Михайла Федорова.

Послуги для водіїв у застосунку "Дія" залишаються одними з найпопулярніших серед українців. Щороку користувачі здійснюють понад 13,3 мільйона онлайн-операцій — від заміни посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію до перереєстрації автомобіля.

Цифровізація у сфері водійських документів дозволяє державі та громадянам заощаджувати понад 4,5 мільярда гривень на рік. У разі повного переходу на онлайн-сервіси економічний ефект може перевищити 10 мільярдів гривень щороку.

Окремі послуги завдяки цифровому формату стали майже безкоштовними для громадян: витрати на них скоротилися до 99%. Зокрема, понад 2 мільйони українців скористалися цифровим водійським посвідченням, що зекономило 9,5 млн грн, а цифровий техпаспорт оформили 1,9 млн разів, заощадивши 14,1 млн грн.

Ще більший ефект дала цифрова страховка — понад 6 млн оформлених документів із загальною економією 30,4 млн грн. А шеринг техпаспорта через "Дію" зекономив українцям і державі понад 1,1 млрд грн.

У Мінцифри підкреслюють, що цифрові послуги — це не лише комфорт і швидкість, а й значне зниження витрат держави на обслуговування процесів та скорочення часу, який витрачають громадяни.

Нагадаємо, український маркетплейс AUTO.RIA першим на автомобільному ринку інтегрував послугу “Дії” з перереєстрації авто. Тепер переоформити авто, обране на маркетплейсі, можливо у декілька кліків.

Окрім цього, Кабінет міністрів України ухвалив зміни до порядку державної реєстрації транспортних засобів та правил торгівлі ними, що мають зробити ринок продажу авто більш прозорим і зручним для бізнесу. Зміни реалізують положення закону №4149-IX і особливо важливі для компаній, які займаються оптовою чи роздрібною торгівлею автомобілями.