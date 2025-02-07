Перереєструвати авто через "Дію" тепер можна на AUTO.RIA: як це зробити

Український маркетплейс AUTO.RIA першим на автомобільному ринку інтегрував послугу “Дії” з перереєстрації авто. Тепер переоформити авто, обране на маркетплейсі, можливо у декілька кліків.

Про це повідомила пресслужба додатку "Дія".

"Інтегрували Дію з AUTO.RIA, щоб попрощатися зі старою ластівкою і привітати нову стало ще простіше. Переоформлюйтеся на AUTO.RIA через Дію без дебатів з перекупами та черг у сервісному центрі. Усе легко, безпечно й прозоро", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через застосунок "Дія" українці вже перереєстрували понад 220 000 транспортних засобів.

Як продати авто на AUTO.RIA через "Дію":

1. Обираєте на AUTO.RIA Перереєструвати ТЗ через "Дію".

2. Відкриється покрокова інструкція, натисніть внизу Переоформити в "Дії".

2. Перенаправляєтесь у "Дію".

3. Вказуєте в "Дії" всі необхідні дані та надсилаєте запит покупцю на продаж.

4. Після автоматичної перевірки договору засвідчуєте його "Дія.Підписом".

У "Дії" ви укладете договір купівлі-продажу, виберайте номерні знаки, замовляєте техпаспорт і сплачуєте сервісні збори. А коштами та ключами обмінюйтеся тоді, коли домовитесь особисто.

Підкреслимо, що "Дія" дозволяє змінити власника авто лише для одного транспортного засобу на рік, тому перекупники під час переоформлення в застосунку вас не займатимуть.

Раніше український маркетплейс AUTO.RIA інтегрував сервіс шерингу документів через додаток “Дія”. Відтак автомобіль від власника зможе отримати спеціальну позначку "Власник авто. Підтверджено через Дію".