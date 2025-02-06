Середня ціна вживаного авто в Україні зросла до $6000: де найдорожчі

За підсумками січня 2025 року середня ціна вживаних авто, що продаються через оголошення, склала $6000, попри те, що протягом тривалого часу середня ціна трималася на рівні $5500.

Про це йдеться в повідомленні Інституту досліджень авторинку.

Головним фактором, що вплинув на зростання, стало перетікання бюджетних автомобілів із популярних платформ у соцмережі, що спричинило збільшення частки дорожчих пропозицій на основних майданчиках.

Найближчими до середнього значення у січні 2025 року були такі Рівненська ($6300), Одеська ( $6200), Тернопільська ($5800) та Вінницька ($5700) області.

Регіони з найвищими цінами на авто

Найвищі середні ціни на вживані автомобілі зафіксовані в економічно активних регіонах із високими доходами населення та значною часткою імпортованих авто.

Київ та Київська область — середня ціна авто склала $8600 (+$200 за місяць). Це найбільший показник по Україні, що пояснюється високим попитом у столиці, активністю автосалонів і дилерів, а також більшою купівельною спроможністю населення. Львівська область — середня ціна автомобіля $8000. Львів традиційно є активним ринком авто, зокрема завдяки імпорту з Європи. Закарпатська область — середня ціна $6800. Близькість до кордону сприяє імпорту автомобілів, що впливає на ціни.

У регіонах із високими цінами зазвичай спостерігається висока економічна активність, що сприяє розвитку бізнесу, зростанню купівельної спроможності населення та збільшенню попиту на транспорт. Додатковим фактором є географічне розташування, зокрема близькість Львівської і Закарпатської областей до міжнародних кордонів, що полегшує імпорт автомобілів та розширює вибір на ринку.

Регіони з найнижчими цінами на авто

Найнижчі ціни зафіксовані в регіонах, що зазнали економічних труднощів через війну.

Херсонська область — середня ціна авто лише $2650 (-$250 за місяць). Регіон переживає складну ситуацію через часткову окупацію та близькість до зони бойових дій. Донецька область — середня ціна $2900 (-$100), що пояснюється нестабільністю, економічним спадом та низьким попитом на авто. Луганська область — середня ціна $3450. Попри дещо вищий показник, ціни тут удвічі нижчі за середнє значення по країні.

У регіонах із найнижчими цінами на автомобілі ситуація інша. Часткова окупація територій і близькість до зони бойових дій суттєво знижують попит, оскільки багато людей виїхали, а ті, хто залишився, мають обмежені фінансові можливості.

Нагадаємо, раніше фахівці Інституту досліджень авторинку провели аналіз інтернет-оголошень та визначили двадцятку найдоступніших легковиків на українському ринку. Ринок найдешевших авто в Україні сформований переважно зі старих моделей радянського та раннього пострадянського виробництва.