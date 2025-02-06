Средняя цена подержанного авто в Украине выросла до $6000: где самые дорогие

По итогам января 2025 года средняя цена подержанных авто, продаваемых через объявления, составила $6000, несмотря на то, что в течение длительного времени средняя цена держалась на уровне $5500.

Об этом говорится в сообщении Института исследований авторынка.

Главным фактором, повлиявшим на рост, стало перетекание бюджетных автомобилей с популярных платформ в соцсети, что повлекло за собой увеличение доли более дорогих предложений на основных площадках.

Ближайшими к среднему значению в январе 2025 года были Ровенская ( $6300), Одесская ( $6200), Тернопольская ( $5800) и Винницкая ($5700) област и .

Регионы с самыми высокими ценами на авто

Самые высокие средние цены на подержанные автомобили зафиксированы в экономически активных регионах с высокими доходами населения и значительной долей импортируемых автомобилей.

Киев и Киевская область – средняя цена авто составила $8600 (+$200 в месяц). Это самый большой показатель по Украине, что объясняется высоким спросом в столице, активностью автосалонов и дилеров, а также большей покупательной способностью населения. Львовская область – средняя цена автомобиля $8000. Львов традиционно является активным рынком авто, в частности, благодаря импорту из Европы. Закарпатская область — средняя цена $6800. Близость к границе способствует импорту автомобилей, что влияет на цены.

В регионах с высокими ценами обычно наблюдается высокая экономическая активность, способствующая развитию бизнеса, росту покупательной способности населения и увеличению спроса на транспорт. Дополнительным фактором является географическое расположение, в частности, близость Львовской и Закарпатской областей к международным границам, что облегчает импорт автомобилей и расширяет выбор на рынке.

Регионы с самыми низкими ценами на авто

Самые низкие цены зафиксированы в регионах, испытавших экономические трудности из-за войны.

Херсонская область — средняя цена авто только $2650 ($250 в месяц). Регион переживает сложную ситуацию из-за частичной оккупации и близости к зоне боевых действий. Донецкая область – средняя цена $2900 (-$100), что объясняется нестабильностью, экономическим спадом и низким спросом на авто. Луганская область – средняя цена $3450. Несмотря на несколько более высокий показатель, цены здесь вдвое ниже среднего по стране.

В регионах с самыми низкими ценами на автомобили ситуация другая. Частичная оккупация территорий и близость к зоне боевых действий существенно снижают спрос, поскольку многие уехали, а оставшиеся имеют ограниченные финансовые возможности.

Напомним, ранее специалисты Института исследований авторынка провели анализ интернет-объявлений и определили двадцатку самых доступных легковушек на украинском рынке. Рынок самых дешевых автомобилей в Украине сформирован преимущественно из старых моделей советского и раннего постсоветского производства.