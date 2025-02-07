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Перерегистрировать авто через "Дію" теперь можно на AUTO.RIA: как это сделать
Украинский маркетплейс AUTO.RIA первым на автомобильном рынке интегрировал услугу “Дії” по перерегистрации авто. Теперь переоформить автомобиль, выбранный на маркетплейсе, возможно в несколько кликов.
Об этом сообщила пресс-служба приложения "Дія".
"Интегрировали Дію с AUTO.RIA, чтобы попрощаться со старой ласточкой и поздравить новое стало еще проще. Переоформляйтесь на AUTO.RIA через Дію без дебатов с перекупами и очередей в сервисном центре. Все легко, безопасно и прозрачно", — говорится в сообщении.
Отмечается, что через приложение "Дія" украинцы уже перерегистрировали более 220 000 транспортных средств.
Как продать авто на AUTO.RIA через "Дію":
1. Выбираете на AUTO.RIA Перерегистрировать ТС через "Дію".
2. Откроется пошаговая инструкция, нажмите внизу Переоформить в "Дії".
2. Перенаправляетесь в "Дію".
3. Указываете в "Дії" все необходимые данные и посылаете запрос покупателю на продажу.
4. После автоматической проверки договора удостоверяете его "Дія.Подписью".
В "Дії" вы заключите договор купли-продажи, выбирайте номерные знаки, заказываете техпаспорт и уплачиваете сервисные сборы. А денежными средствами и ключами обменивайтесь тогда, когда договоритесь лично.
Подчеркнем, что "Дія" позволяет сменить владельца авто только для одного транспортного средства в год.
Ранее украинский маркетплейс AUTO.RIA интегрировал сервис шеринга документов через приложение "Дія". Следовательно, автомобиль от владельца сможет получить специальную отметку "Владелец авто. Подтверждено через Дію".