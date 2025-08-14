Підприємцям дозволили продавати авто без проміжної перереєстрації

Кабінет міністрів України ухвалив зміни до порядку державної реєстрації транспортних засобів та правил торгівлі ними, що мають зробити ринок продажу авто більш прозорим і зручним для бізнесу. Зміни реалізують положення закону №4149-IX і особливо важливі для компаній, які займаються оптовою чи роздрібною торгівлею автомобілями.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

Головна новація полягає в тому, що підприємцям більше не потрібно перереєстровувати автомобіль на себе перед його продажем. Раніше ця вимога створювала додаткові витрати, забирала час і навантажувала сервісні центри, адже перед перепродажем транспортний засіб мав пройти формальне оформлення на продавця. Тепер, якщо авто вже зареєстроване, його можна одразу реалізовувати кінцевому покупцеві без проміжної зміни власника.

Для автосалонів та торгових майданчиків це означає менші витрати на послуги сервісних центрів, швидший товарообіг і зменшення бюрократичних процедур.

Ще одне нововведення стосується інформаційно-пошукової системи обліку суб’єктів торгівлі транспортними засобами. Її офіційно оформлено як базу даних із відомостями про компанії, що мають право продавати авто та запчастини з VIN-номерами. Це спростить перевірку дозвільних документів і допоможе зробити ринок більш прозорим як для споживачів, так і для держави.

В ІДА зазначають, що ці зміни сприятимуть розвитку цивілізованого авторинку в Україні, спростять умови роботи для малого бізнесу, зменшать кількість сірих схем і пришвидшать обслуговування клієнтів. Відтепер підприємці зможуть напряму торгувати транспортними засобами без проміжної перереєстрації, що скоротить час між надходженням авто на майданчик і його продажем.

