Услуги для водителей снова доступны в приложении "Дія"

Министерство внутренних дел возобновило работу сервисов для водителей в мобильном приложении "Дія" после обновления реквизитов для оплаты соответствующих услуг.

Об этом сообщила пресс-служба приложения.

Теперь украинцы могут осуществить ряд важных операций онлайн в несколько кликов:

Заказать, оплатить и заменить водительские права через приложение. После этого остается только посетить сервисный центр МВД для получения нового удостоверения или заказать доставку. Полностью оформить куплю-продажу автомобиля в онлайн-режиме. Новые номерные знаки и техпаспорт будут доставлены покупателю без необходимости посещать сервисные центры МВД или банки.

Восстановление услуг в "Дії" стало возможным после того, как Главный сервисный центр МВД обновил реквизиты для уплаты соответствующих счетов.

Возврат цифровых сервисов для водителей значительно упрощает и ускоряет процесс оформления и перерегистрации транспортных средств, делая эти операции максимально удобными для граждан в режиме онлайн.

Напомним, что 22 мая сервисный центр МВД сообщал, что с 24 по 27 мая включительно две услуги для водителей в приложении "Действие" будут временно недоступны. Речь шла о перерегистрации авто и обмене водительского удостоверения. Причиной этого стало изменение реквизитов для оплаты счетов.

Как заменить водительское удостоверение в "Дії"

Напомним, с мая 2023 года в приложении "Дія" можно подать заявление о замене водительского удостоверения через несколько секунд, а затем забрать документ в сервисном центре МВД. Водители также могут отказаться от пластика и оставить только цифровой документ, действительный на территории Украины.

Как это сделать?

кликните меню Услуги и нажмите Замена водительского удостоверения;

выберите причину замены;

выберите тип удостоверения – цифровое или цифровое+пластик;

выберите сервисный центр, где удобно забрать документ;

подпишите заявление.

Оплатить услугу необходимо в течение 10 минут, чтобы заявление не было аннулировано. Далее ждите приглашения в сервисный центр или пуш от "Дії", когда цифровое водительское будет готово.