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Услуги для водителей снова доступны в приложении "Дія"
Министерство внутренних дел возобновило работу сервисов для водителей в мобильном приложении "Дія" после обновления реквизитов для оплаты соответствующих услуг.
Об этом сообщила пресс-служба приложения.
Теперь украинцы могут осуществить ряд важных операций онлайн в несколько кликов:
- Заказать, оплатить и заменить водительские права через приложение. После этого остается только посетить сервисный центр МВД для получения нового удостоверения или заказать доставку.
- Полностью оформить куплю-продажу автомобиля в онлайн-режиме. Новые номерные знаки и техпаспорт будут доставлены покупателю без необходимости посещать сервисные центры МВД или банки.
Восстановление услуг в "Дії" стало возможным после того, как Главный сервисный центр МВД обновил реквизиты для уплаты соответствующих счетов.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Возврат цифровых сервисов для водителей значительно упрощает и ускоряет процесс оформления и перерегистрации транспортных средств, делая эти операции максимально удобными для граждан в режиме онлайн.
Напомним, что 22 мая сервисный центр МВД сообщал, что с 24 по 27 мая включительно две услуги для водителей в приложении "Действие" будут временно недоступны. Речь шла о перерегистрации авто и обмене водительского удостоверения. Причиной этого стало изменение реквизитов для оплаты счетов.
Как заменить водительское удостоверение в "Дії"
Напомним, с мая 2023 года в приложении "Дія" можно подать заявление о замене водительского удостоверения через несколько секунд, а затем забрать документ в сервисном центре МВД. Водители также могут отказаться от пластика и оставить только цифровой документ, действительный на территории Украины.
Как это сделать?
- кликните меню Услуги и нажмите Замена водительского удостоверения;
- выберите причину замены;
- выберите тип удостоверения – цифровое или цифровое+пластик;
- выберите сервисный центр, где удобно забрать документ;
- подпишите заявление.
Оплатить услугу необходимо в течение 10 минут, чтобы заявление не было аннулировано. Далее ждите приглашения в сервисный центр или пуш от "Дії", когда цифровое водительское будет готово.