Європротокол онлайн і реєстрація авто: які послуги з’являться в "Дії"

Менше паперів і черг: у Дії запускають нові послуги для авто / Depositphotos

У застосунку “Дія” планують запустити онлайн-оформлення європротоколу без виклику поліції, реєстрацію авто після розмитнення та оплату штрафів за парковку. Нові сервіси мають значно спростити життя водіям і скоротити час на оформлення документів.

Як пише Delo.ua,  про це в інтервʼю "Уніан" розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

Водіям спростять життя

"Думаю, що одна з найочікуваніших послуг, яка з'явиться в 2026 році, це оформлення "Європротоколу" в "Дії". Хто водій, і хто стикався, на жаль, з ДТП, добре знають, як це відбувається. Можна витратити пів дня на те, щоб оформити це все", - сказала Коваль. 

Сервіс працюватиме за умови, що обидва учасники аварії матимуть обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності та встановлений застосунок "Дія". У такому разі повідомлення про ДТП можна буде подати в кілька кліків.

За словами Коваль, запуск послуги запланований на перший квартал цього року. У Мінцифри також готують до запуску сервіс першої реєстрації автомобілів після розмитнення. Йдеться, зокрема, про транспортні засоби, ввезені з-за кордону — їх можна буде оформити онлайн без відвідування сервісних центрів.

Крім того, міністерство працює над можливістю оплати штрафів за паркування безпосередньо в "Дії". Наразі водії інколи навіть не знають про накладення таких штрафів, зазначила посадовиця.

У Мінцифри наголошують, що мають на меті повністю цифровізувати всі послуги для водіїв, адже ця сфера є однією з найзатребуваніших і щоденно використовується мільйонами українців.

Нагадаємо, у 2025 році в Україні багато чого змінилося в правилах дорожнього руху, здебільшого через наближення до стандартів ЄС. І ці зміни спрямовані не лише на нові штрафи, але й на формування нової культури водіння.

Автор:
Ольга Опенько