Нові правила дорожнього руху з грудня 2025: деталі для водіїв

У 2025 році в Україні багато чого змінилося в правилах дорожнього руху, здебільшого через наближення до стандартів ЄС. І ці зміни спрямовані не лише на нові штрафи, але й на формування нової культури водіння. Тож з 1 грудня 2025 року набуває чинності низка нововведень, які мають підняти рівень безпеки та відповідальності. Ці правила дорожнього руху стосуються всіх учасників, від водіїв до пішоходів та власників електросамокатів. Детальніше про нові правила читайте на Delo.ua , а також дізнайтеся, чи зможуть нові правила зменшити кількість ДТП на українських дорогах.

Введення штрафних балів та загроза конфіскації

Наразі МВС розробляє комплексні зміни до ПДР, що мають створити нову культуру безпечного водіння. Основні зміни стосуються посилення відповідальності водіїв та запровадження європейських методів контролю на дорогах.

Система штрафних балів

В Україні запроваджують накопичувальну систему штрафних балів: за кожне порушення ПДР водій отримує бали, і вони накопичуються. Така система вже давно працює в 27 країнах ЄС і показує реальні результати. Наприклад, у Німеччині завдяки системі Punktesystem кількість повторних порушень за 5 років зменшилася на 34%.

Зрештою, загроза втрати прав працює краще, ніж разові штрафи. Адже тепер порушення мають довгострокові наслідки, а не просто разовий удар по гаманцю.

Зимова резина

Встановлюється обов'язкове використання всесезонних або зимових шин з 1 грудня по 1 березня. Штраф за порушення може сягати 8,500 грн. Це правило, ефективність якого у Скандинавії знизила кількість ДТП на 40%, може врятувати сотні життів в Україні.

Нетверезе керування

Запроваджуються революційні санкції: штрафи до 51,000 грн, позбавлення прав та конфіскація автомобіля. Унікальною воєнною інновацією є передача конфіскованих авто ЗСУ. Цей правовий прецедент поєднує покарання з патріотичним обов'язком.

За керування в стані сп'яніння тепер буде ще більше покарання: штрафи до 51 000 гривень, позбавлення прав та конфіскація автомобіля. А в умовах українських реалій з’явилася ще патріотична інновація: конфісковані авто передають ЗСУ. Вже навіть підраховано, що такі санкції можуть поповнити автопарк на 2 000 - 3 000 одиниць щороку.

Зниження швидкісного порогу

"Нештрафований поріг" знижується з 20 до 10 км/год. І це лише на перший погляд може здаватися несуттєвим. Всесвітня організація охорони здоров'я стверджує, що це може зменшити кількість смертельних ДТП на 30%. Тобто, якщо при зіткненні на швидкості 60 км/год ймовірність загибелі пішохода сягає 85%, то кожні 10 км/год – це чиєсь життя.

Електросамокати отримали правовий статус

Електросамокати тепер офіційно визнані учасниками дорожнього руху. Досвід Парижа показує, що коли правила зрозумілі, кількість аварій, а відповідно і травм падає на 23%. До того ж, це ще й бізнес, адже в Україні це може дати 2 млрд грн обороту та нові робочі місця.

Боротьба з нічними гонщиками

Любителі поганяти нічними вулицями приносять насправді чимало клопоту. Лише в Києві за 2024 рік надійшло 340 скарг на нічні гонки. Люди втомилися від реву моторів під вікнами. До того ж, бійці з підрозділів ППО також нерідко нарікають, що реввіння моторів заважає виконувати їхню роботу. Річ у тому, що під час тривоги гудіння машини чи мотоцикла збиває з пантелику та заважає виявити справжню повітряну загрозу.

Тому за дрифт тепер штрафують до 17 000 гривень, за перевищення рівня шуму тепер коштуватиме до 34 000. Принаймні це має виховати повагу до оточуючих та до режиму тиші.

Світловідбивальні елементи – обов’язкові

Тепер пішоходи у темну пору доби повинні носити світловідбивальні елементи. Це ще називають "життя за 50 гривень". Доречі, у Фінляндії таке правило зменшило смертність пішоходів на 85%. Тож маленька деталь, а як рятує життя.

Що нового в правових аспектах

Окрім посилення санкцій, нові правила дорожнього руху вносять важливі зміни до технічних та юридичних процедур.

Технічний контроль (ОТК)

З 19.05.2025 року відеофіксація знову стає обов’язковою від початку до кінця процесу перевірки. До протоколів огляду обов'язково додаються фото автомобіля з усіх боків, з увімкненими фарами, габаритними вогнями та фото одометра.

Також слід звернути увагу, що з 01.06.2025 року обов’язковий техогляд буде дорожче (з 1050 грн до 1700 грн для легкових та вантажних авто до 3,5 тонни).

Оформлення ДТП

Зміни розширюють кількість випадків, коли водії можуть оформити ДТП самостійно без виклику поліції (європротокол). Скасовано ліміт суми збитків (раніше 80 000 грн), якщо:

ДТП сталося за участю лише двох ТЗ; не було шкоди життю чи здоров’ю;

пошкоджено виключно ТЗ;

обидва ТЗ застраховані за ОСЦПВ;

водії тверезі та дійшли згоди.

Максимальний розмір страхової виплати підвищено до 250 000 грн.

Автоцивілка та штрафи

З 1 січня 2025 року штрафи за відсутність поліса "автоцивілки" накладатимуться не на водія, а на юридичного власника транспортного засобу.

Громадський контроль

Українці зможуть самі фіксувати порушення ПДР через мобільні додатки. Система автоматично розпізнає номери та за допомогою штучного інтелекту опрацює скаргу. Тепер кожен водій або пішохід стає потенційним свідком.

Нові знаки та світлофори

З’явився новий дорожній знак "щит", що інформує про звуження проїжджої частини та необхідність об’їзду. Крім того, з 1 травня 2025 року набув чинності новий стандарт дорожніх світлофорів, спрямований на підвищення безпеки та зручності.

Крім процедурних змін, посилили вимоги до поведінки водіїв на дорозі. Ось основні:

Світло тепер завжди ввімкнене. Раніше денні ходові вогні чи ближнє світло поза містом треба було вмикати з 1 жовтня по 1 травня. Тепер це правило діє цілий рік, незалежно від сезону.

Обов’язкове дитяче крісло. Підвищили вимоги до перевезення дітей: якщо зріст менше 150 см (раніше було 145 см), обов'язково потрібне дитяче автокрісло.

Стоянка лише у відведених місцях. На автомагістралях і швидкісних дорогах заборонено зупинятися де завгодно. Тільки на спеціально позначених майданчиках для стоянки.

Що робити учасникам дорожнього руху

Правила дорожнього руху суттєво змінилися, і повна адаптація до них займе від 12 до 18 місяців. Водії, які заздалегідь пристосуються, матимуть переваги у безпеці та зможуть уникнути зайвих витрат.

Тепер водіям треба стежити за накопиченими штрафними балами, вчасно міняти резину на зимову (з 1 грудня), контролювати рівень шуму авто. Пішоходи повинні носити світловідбивальні елементи у темряві, а власники електросамокатів тепер мають чіткий законодавчий статус і несуть таку саму відповідальність, як інші учасники руху.

Усі ці нововведення зазначено в Постанові КМУ №286 від 04.03.2025, Постанові КМУ №1105 від 20.10.2023, Законі України №3720-IX "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", Постанові КМУ від січня 2025 року (розширення європротоколу без ліміту суми збитків), а також окремі закони та підзаконні акти, що розробляються МВС протягом 2025 року .