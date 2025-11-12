Чи стануть електросамокати новою нормою в Україні?

Останні кілька років електросамокат здійснив трансформацію з розваги для поодиноких технологічних ентузіастів на масовий міський транспортний засіб. У 2025 році тренд лише набирає обертів. Вважається, що попит на персональні електротранспортні засоби зріс майже на 30%, порівняно з попереднім роком. Та чи готова транспортна інфраструктура України до такого масштабного переходу? Редакція Delo.ua прослідкувала перспективи розвитку цього сегменту мобільності.

Чому українці пересідають на електросамокати

Попит на електросамокати стрімко зріс після початку повномасштабної війн. Як відомо, вартість традиційного пального різко подорожчала, а українські міста потребують більш мобільних, гнучких та економічних способів пересування.

Наразі український ринок електросамокатів у 2025 році представлений десятками різноманітних брендів. Продажі стабільно збільшуються як у великих мегаполісах (Київ, Харків, Львів, Дніпро), так і в середніх обласних центрах. Найпопулярнішими моделями електросамокатів вважаються наступні бренди:

Xiaomi : цей бренд купують найчастіше, завдяки його плюсам із запасом ходу до 45 км та потужністю двигуна 300-500 Вт.

Segway-Ninebot : преміум-сегмент з розширеним функціоналом та запасом до 50 км.

Kugoo : бюджетна альтернатива з базовими характеристиками для міських поїздок.

Dualtron : моделі для досвідчених користувачів з швидкістю до 70 км/год.

Стартова ціна електросамоката на українському ринку починається від 20 000 гривень за базові моделі. Загалом такий транспорт можна вважати фінансово досяжним для широкого кола споживачів.

Чому це вигідно?

Головна перевага електросамокатів — мінімальні витрати на щоденну експлуатацію. Повна зарядка електросамоката коштує в середньому лише 3-5 гривень, залежно від тарифів на електроенергію. А сам процес зарядки займає від 3 до 4 годин від звичайної побутової розетки. Власники електросамокатів зазначають, що для коротких та середніх відстаней у межах міста електросамокат – оптимальний варіант.

Крім того, в українських містах активно зростає кількість комерційних сервісів короткострокової оренди.

Інфраструктурні виклики

Попри популярність та переваги, використання електросамокатів створює нові виклики для міської інфраструктури. Абсолютна більшість українських міст досі не мають достатньої мережі спеціалізованих велосипедних доріжок або виділених смуг для такого транспорту.

Тому власники електросамокатів стоять між двома небезпечними альтернативами: рухатись проїжджою частиною разом з автомобілями або їздити тротуарами серед пішоходів. Обидва варіанти означають небезпеку для власників електросамокатів і роздратування з боку автомобілістів та пішоходів. І це ще не всі проблеми:

Відсутність спеціальних доріжок : менше 5% українських міст мають виділену інфраструктуру для руху.

Нестача станцій зарядки : загальні точки підзарядки є лише в окремих локаціях великих міст.

Нерегульований паркінг : хаотичне залишення самокатів створює перешкоди пішоходам

Правова невизначеність : відсутність чіткого статусу електросамокатів у ПДР.

Прогресивні міські адміністрації вже активно розробляють спеціальні правила щодо встановлення швидкісних обмежень. У деяких містах, зокрема у Києві та Львові, муніципалітети тестують пілотні проєкти "станцій підзарядки" для електротранспорту.

Електросамокат поступово, але невідворотно стає органічною частиною сучасної української транспортної культури та міського способу життя. І поки український ринок демонструє стабільне зростання, ціна електросамоката залишається доступною для середнього класу. Тож українці дедалі частіше свідомо обирають цей вид транспорту.