Дизельные автомобили теряют популярность: итоги 2025 года

В 2025 году автопарк Украины пополнился 64,5 тысячами легковых автомобилей с дизельными двигателями.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Этот показатель на 12% меньше, чем годом ранее. Из общего количества 14,2 тыс. автомобилей были новыми, что на 20% меньше, чем в 2024 году. Еще 50,3 тыс. дизельных легковушек — это подержанные автомобили, ввозимые из-за границы, их импорт сократился на 9%.

На рынке новых легковых автомобилей дизельные модели охватили 17,4% продаж, тогда как в 2024 году их доля составляла 25,6%. Среди импортируемых подержанных легковых автомобилей доля дизельных авто снизилась с 24,8% до 18,3%.

В пятерку самых популярных новых дизельных легковушек в 2025 году вошли:

Renault Duster - 3524 ед;

Toyota Land Cruiser Prado - 1830 ед.;

Volkswagen Touareg - 1388 ед.;

Skoda Kodiaq - 858 ед;

Volkswagen Tiguan - 823 ед.

Среди импортируемых подержанных дизельных автомобилей лидерами стали:

Renault Megane - 4186 ед.;

Nissan Qashqai - 3444 ед.;

Skoda Octavia - 3259 ед;

Volkswagen Passat - 2773 ед.;

Volkswagen Golf - 1790 ед.

В декабре автопарк Украины пополнило более 5,3 тыс. автомобилей с дизельными двигателями.