Дизельні авто втрачають популярність: підсумки 2025 року

У 2025 році автопарк України поповнився 64,5 тис. легкових автомобілів із дизельними двигунами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Цей показник на 12% менший, ніж роком раніше. Із загальної кількості 14,2 тис. авто були новими, що на 20% менше, ніж у 2024 році. Ще 50,3 тис. дизельних легковиків — це вживані автомобілі, ввезені з-за кордону, їх імпорт скоротився на 9%.

На ринку нових легкових авто дизельні моделі охопили 17,4% продажів, тоді як у 2024 році їхня частка становила 25,6%. Серед імпортованих вживаних легковиків частка дизельних авто знизилася з 24,8% до 18,3%.

До п’ятірки найпопулярніших нових дизельних легковиків у 2025 році увійшли:

Renault Duster — 3524 од.;

Toyota Land Cruiser Prado — 1830 од.;

Volkswagen Touareg — 1388 од.;

Skoda Kodiaq — 858 од.;

Volkswagen Tiguan — 823 од.

Серед імпортованих вживаних дизельних автомобілів лідерами стали:

Renault Megane — 4186 од.;

Nissan Qashqai — 3444 од.;

Skoda Octavia — 3259 од.;

Volkswagen Passat — 2773 од.;

Volkswagen Golf — 1790 од.

У грудні автопарк України поповнили понад 5,3 тис. автомобілів з дизельними двигунами.