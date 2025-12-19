Запланована подія 2

Дизельні бестселери грудня: які моделі обирали українці

авто
Автопарк України поповнили понад 5,3 тис. автомобілів / Укравтопром

У минулому місяці автопарк України поповнили понад 5,3 тис. автомобілів з дизельними двигунами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Це на 2% більше, ніж у листопаді 2024 року.

Із загальної кількості 1,4 тис. авто були новими, що на 8% менше, ніж місяцем раніше. Водночас обсяг вживаних дизельних автомобілів, ввезених з-за кордону, становив 3,9 тис. одиниць, що на 5% більше у місячному вимірі.

До п’ятірки найпопулярніших нових дизельних легковиків увійшли:

  • Renault Duster — 251 авто;
  • Toyota Land Cruiser Prado — 218 авто;
  • Fiat Titano — 151 авто;
  • Volkswagen Touareg — 149 авто;
  • Volkswagen Tiguan — 99 авто.

Серед імпортованих вживаних дизельних автомобілів лідерами стали:

  • Renault Megane — 296 авто;
  • Nissan Qashqai — 291 авто;
  • Skoda Octavia — 236 авто;
  • Volkswagen Passat — 222 авто;
  • Hyundai Santa Fe — 156 авто.

Додамо, у жовтні автопарк України поповнився на 6 тис. легкових автомобілів із дизельними двигунами. Це на 6% більше, ніж у жовтні 2024 року.

Автор:
Тетяна Гойденко