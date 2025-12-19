- Категорія
Дизельні бестселери грудня: які моделі обирали українці
У минулому місяці автопарк України поповнили понад 5,3 тис. автомобілів з дизельними двигунами.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Це на 2% більше, ніж у листопаді 2024 року.
Із загальної кількості 1,4 тис. авто були новими, що на 8% менше, ніж місяцем раніше. Водночас обсяг вживаних дизельних автомобілів, ввезених з-за кордону, становив 3,9 тис. одиниць, що на 5% більше у місячному вимірі.
До п’ятірки найпопулярніших нових дизельних легковиків увійшли:
- Renault Duster — 251 авто;
- Toyota Land Cruiser Prado — 218 авто;
- Fiat Titano — 151 авто;
- Volkswagen Touareg — 149 авто;
- Volkswagen Tiguan — 99 авто.
Серед імпортованих вживаних дизельних автомобілів лідерами стали:
- Renault Megane — 296 авто;
- Nissan Qashqai — 291 авто;
- Skoda Octavia — 236 авто;
- Volkswagen Passat — 222 авто;
- Hyundai Santa Fe — 156 авто.
Додамо, у жовтні автопарк України поповнився на 6 тис. легкових автомобілів із дизельними двигунами. Це на 6% більше, ніж у жовтні 2024 року.