Новини
Дата публікації
У жовтні українці завезли 6 тисяч дизельних авто: які моделі найкраще продаються

авто
Українці завезли 6 тисяч дизельних авто / Depositphotos

У жовтні автопарк України поповнився на 6 тис. легкових автомобілів із дизельними двигунами. Це на 6% більше, ніж у жовтні 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Із загальної кількості зареєстрованих дизельних авто 1,4 тис. були новими (на 6% менше, ніж місяцем раніше), а 4,6 тис. — уживаними, ввезеними з-за кордону (зростання на 10%).

Топ-5 нових дизельних легковиків:

  • Renault Duster — 281 од.
  • Toyota Land Cruiser Prado — 218 од.
  • Volkswagen Touareg — 160 од.
  • KGM Musso Grand — 131 од.
  • Skoda Kodiaq — 89 од.

Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

  • Renault Megane — 376 од.
  • Nissan Qashqai — 319 од.
  • Skoda Octavia — 275 од.
  • Volkswagen Passat — 259 од.
  • Volkswagen Golf — 168 од.

Зауважимо, у вересні автопарк України поповнився 5,2 тис. дизельних автомобілів. Це на 10% менше, ніж у серпні 2024 року.

Окрім цього, минулого місяця автопарк країни поповнили понад 12,6 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 27% більше, ніж торік.

Автор:
Тетяна Гойденко