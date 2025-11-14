- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
У жовтні українці завезли 6 тисяч дизельних авто: які моделі найкраще продаються
У жовтні автопарк України поповнився на 6 тис. легкових автомобілів із дизельними двигунами. Це на 6% більше, ніж у жовтні 2024 року.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Із загальної кількості зареєстрованих дизельних авто 1,4 тис. були новими (на 6% менше, ніж місяцем раніше), а 4,6 тис. — уживаними, ввезеними з-за кордону (зростання на 10%).
Топ-5 нових дизельних легковиків:
- Renault Duster — 281 од.
- Toyota Land Cruiser Prado — 218 од.
- Volkswagen Touareg — 160 од.
- KGM Musso Grand — 131 од.
- Skoda Kodiaq — 89 од.
Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто:
- Renault Megane — 376 од.
- Nissan Qashqai — 319 од.
- Skoda Octavia — 275 од.
- Volkswagen Passat — 259 од.
- Volkswagen Golf — 168 од.
Зауважимо, у вересні автопарк України поповнився 5,2 тис. дизельних автомобілів. Це на 10% менше, ніж у серпні 2024 року.
Окрім цього, минулого місяця автопарк країни поповнили понад 12,6 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 27% більше, ніж торік.