Дизельные бестселлеры: в октябре украинцы завезли 6 тысяч дизельных авто

В октябре автопарк Украины пополнился 6 тыс. легковых автомобилей с дизельными двигателями. Это на 6% больше чем в октябре 2024 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Из общего количества зарегистрированных дизельных авто 1,4 тыс. были новыми (на 6% меньше, чем месяцем ранее), а 4,6 тыс. - подержанными, ввезенными из-за границы (рост на 10%).

Топ-5 новых дизельных легковушек:

Renault Duster - 281 ед.

Toyota Land Cruiser Prado - 218 ед.

Volkswagen Touareg - 160 ед.

KGM Musso Grand - 131 ед.

Skoda Kodiaq - 89 ед.

Топ-5 импортируемых подержанных дизельных авто:

Renault Megane - 376 ед.

Nissan Qashqai - 319 ед.

Skoda Octavia - 275 ед.

Volkswagen Passat - 259 ед.

Volkswagen Golf - 168 ед.

В сентябре автопарк Украины пополнился 5,2 тыс. дизельных автомобилей. Это на 10% меньше, чем в августе 2024г.

Кроме этого, в прошлом месяце автопарк страны пополнили более 12,6 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 27% больше, чем в прошлом.