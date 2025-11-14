- Категория
Дизельные бестселлеры: в октябре украинцы завезли 6 тысяч дизельных авто
В октябре автопарк Украины пополнился 6 тыс. легковых автомобилей с дизельными двигателями. Это на 6% больше чем в октябре 2024 года.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
Из общего количества зарегистрированных дизельных авто 1,4 тыс. были новыми (на 6% меньше, чем месяцем ранее), а 4,6 тыс. - подержанными, ввезенными из-за границы (рост на 10%).
Топ-5 новых дизельных легковушек:
- Renault Duster - 281 ед.
- Toyota Land Cruiser Prado - 218 ед.
- Volkswagen Touareg - 160 ед.
- KGM Musso Grand - 131 ед.
- Skoda Kodiaq - 89 ед.
Топ-5 импортируемых подержанных дизельных авто:
- Renault Megane - 376 ед.
- Nissan Qashqai - 319 ед.
- Skoda Octavia - 275 ед.
- Volkswagen Passat - 259 ед.
- Volkswagen Golf - 168 ед.
В сентябре автопарк Украины пополнился 5,2 тыс. дизельных автомобилей. Это на 10% меньше, чем в августе 2024г.
Кроме этого, в прошлом месяце автопарк страны пополнили более 12,6 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 27% больше, чем в прошлом.