Какие дизельные автомобили покупают в Украине: самые популярные модели

Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado / Infocar

В августе украинский автопарк пополнили пять тысяч автомобилей с дизельными двигателями. Это на 9% меньше, чем в июле.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что из этого количества авто 1,1 тыс. ед. были новыми (-9%) и 3,9 тыс. ед. б/у, ввозимыми из-за границы (-9%).

ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек:

  1. Renault Duster – 310 единиц.
  2. Toyota Land Cruiser Prado – 144 единицы.
  3. Volkswagen Touareg – 120 единиц.
  4. Toyota Hilux – 69 единиц.
  5. Toyota Land Cruiser – 66 единиц.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:

  1. Renault Megane – 333 единицы.
  2. Nissan Qashqai - 282 единицы.
  3. Skoda Octavia – 238 единиц.
  4. Volkswagen Passat – 198 единиц.
  5. Volkswagen Golf – 140 единиц.

Рынок автомобилей в Украине.

Напомним, в течение августа 2025 года   украинцы приобрели около 6,8 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В августе 2025 года за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 30% украинского рынка новых легковых автомобилей. Бестселлером луны стал компактный кроссовер Renault Duster.

Всего с начала года в стране было зарегистрировано 46 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% меньше, чем в прошлом.

Автор:
Светлана Манько