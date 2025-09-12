- Категорія
Які дизельні автомобілі купують в Україні: найпопулярніші моделі
У серпні український автопарк поповнили 5 тисяч автомобілів з дизельними двигунами. Це на 9% менше, ніж у липні.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Зазначається, що з цієї кількості авто 1,1 тис. од. були новими (-9%) та 3,9 тис. од. вживаними, ввезеними з-за кордону (-9%).
Топ-5 моделей нових дизельних легковиків:
- Renault Duster — 310 одиниць.
- Toyota Land Cruiser Prado — 144 одиниці.
- Volkswagen Touareg — 120 одиниць.
- Toyota Hilux — 69 одиниць.
- Toyota Land Cruiser — 66 одиниць.
Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто:
- Renault Megane — 333 одиниці.
- Nissan Qashqai — 282 одиниці.
- Skoda Octavia — 238 одиниць.
- Volkswagen Passat — 198 одиниць.
- Volkswagen Golf — 140 одиниць.
Ринок авто в Україні
Нагадаємо, протягом серпня 2025 року українці придбали близько 6,8 тис. нових легкових автомобілів. Це на 16% менше, ніж в аналогічний період минулого року.
У серпні 2025 року за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 30% українського ринку нових легковиків. Бестселером місяця став компактний кросовер Renault Duster.
Всього з початку року в країні було зареєстровано 46 тис. нових легковиків, що на 3% менше ніж торік.