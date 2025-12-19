- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Дизельные бестселлеры декабря: какие модели выбирали украинцы
В минувшем месяце автопарк Украины пополнили более 5,3 тыс. автомобилей с дизельными двигателями.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
Это на 2% больше чем в ноябре 2024 года.
Из общего количества 1,4 тыс. автомобилей были новыми, что на 8% меньше, чем месяцем ранее. В то же время объем подержанных дизельных автомобилей, ввезенных из-за границы, составил 3,9 тыс. единиц, что на 5% больше в месячном исчислении.
В пятерку самых популярных новых дизельных легковушек вошли:
- Renault Duster - 251 авто;
- Toyota Land Cruiser Prado - 218 авто;
- Fiat Titano - 151 авто;
- Volkswagen Touareg - 149 авто;
- Volkswagen Tiguan - 99 авто.
Среди импортируемых подержанных дизельных автомобилей лидерами стали:
- Renault Megane - 296 авто;
- Nissan Qashqai - 291 авто;
- Skoda Octavia - 236 авто;
- Volkswagen Passat - 222 авто;
- Hyundai Santa Fe - 156 авто.
В октябре автопарк Украины пополнился на 6 тыс. легковых автомобилей с дизельными двигателями. Это на 6% больше чем в октябре 2024 года.