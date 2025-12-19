Запланована подія 2

Дизельные бестселлеры декабря: какие модели выбирали украинцы

авто
Автопарк Украины пополнили более 5,3 тыс. автомобилей / Укравтопром

В минувшем месяце автопарк Украины пополнили более 5,3 тыс. автомобилей с дизельными двигателями.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Это на 2% больше чем в ноябре 2024 года.

Из общего количества 1,4 тыс. автомобилей были новыми, что на 8% меньше, чем месяцем ранее. В то же время объем подержанных дизельных автомобилей, ввезенных из-за границы, составил 3,9 тыс. единиц, что на 5% больше в месячном исчислении.

В пятерку самых популярных новых дизельных легковушек вошли:

  • Renault Duster - 251 авто;
  • Toyota Land Cruiser Prado - 218 авто;
  • Fiat Titano - 151 авто;
  • Volkswagen Touareg - 149 авто;
  • Volkswagen Tiguan - 99 авто.

Среди импортируемых подержанных дизельных автомобилей лидерами стали:

  • Renault Megane - 296 авто;
  • Nissan Qashqai - 291 авто;
  • Skoda Octavia - 236 авто;
  • Volkswagen Passat - 222 авто;
  • Hyundai Santa Fe - 156 авто.

В октябре автопарк Украины пополнился на 6 тыс. легковых автомобилей с дизельными двигателями. Это на 6% больше чем в октябре 2024 года.

Автор:
Татьяна Гойденко