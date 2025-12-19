Дизельные бестселлеры декабря: какие модели выбирали украинцы

В минувшем месяце автопарк Украины пополнили более 5,3 тыс. автомобилей с дизельными двигателями.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Это на 2% больше чем в ноябре 2024 года.

Из общего количества 1,4 тыс. автомобилей были новыми, что на 8% меньше, чем месяцем ранее. В то же время объем подержанных дизельных автомобилей, ввезенных из-за границы, составил 3,9 тыс. единиц, что на 5% больше в месячном исчислении.

В пятерку самых популярных новых дизельных легковушек вошли:

Renault Duster - 251 авто;

Toyota Land Cruiser Prado - 218 авто;

Fiat Titano - 151 авто;

Volkswagen Touareg - 149 авто;

Volkswagen Tiguan - 99 авто.

Среди импортируемых подержанных дизельных автомобилей лидерами стали:

Renault Megane - 296 авто;

Nissan Qashqai - 291 авто;

Skoda Octavia - 236 авто;

Volkswagen Passat - 222 авто;

Hyundai Santa Fe - 156 авто.

В октябре автопарк Украины пополнился на 6 тыс. легковых автомобилей с дизельными двигателями. Это на 6% больше чем в октябре 2024 года.