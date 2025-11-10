Самые популярные подержанные авто из-за рубежа: что покупали украинцы в октябре

В октябре украинский автопарк пополнился более 26,1 тысячи подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 60% больше чем в октябре прошлого года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

По сравнению с сентябрем спрос на такие автомобили вырос на 12%. Наибольшая доля среди ввозимых машин принадлежала бензиновым авто – 44%. Дальше идут:

электромобили – 30%;

дизельные – 18%;

гибриды – 5%; авто с ГБО – 3%.

Средний возраст машин, получивших в октябре украинские номера, составляет 8,2 года.

Лидером среди ввозимых авто с пробегом традиционно стал Volkswagen Golf.

Топ-10 самых популярных подержанных моделей октября:

Volkswagen Golf – 1208 ед.;

Tesla Model Y – 942 ед;

Tesla Model 3 – 862 ед.;

Volkswagen Tiguan – 752 ед.;

Renault Megane – 730 ед.;

Audi Q5 – 726 ед;

Nissan Leaf – 697 ед.;

Skoda Octavia – 665 ед;

Nissan Rogue – 636 ед.;

Kia Niro – 551 ед.

С начала года украинцы зарегистрировали 207,9 тысяч импортированных легковушек с пробегом — это на 8% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Напомним, в октябре импорт подержанных легковых автомобилей достиг 25,6 тысячи. Объем вырос на 8,4% по сравнению с сентябрем и на 53,9% по сравнению с октябрем 2024 года.