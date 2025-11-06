Tesla и Volkswagen: какие свежепригнанные автомобили чаще всего покупали украинцы в октябре

Импорт подержанных легковых автомобилей для первой регистрации в октябре 2025 года составил 25,6 тысячи. Объем вырос на 8,4% по сравнению с сентябрем и на 53,9% по сравнению с октябрем 2024 года.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует сообщение Института исследования авторынка.

Динамика рынка

С начала года объемы импорта постепенно росли: с 14,5 тыс. легковых автомобилей в январе и достигли 25,6 тыс. сейчас. Это объясняется тем, что, прежде всего, темпов здесь прибавляет спрос на электромобили — машины покупают еще до того, как их выгрузят из контейнера.

Топ-10 марок

Лидером среди новоприбывших из-за границы на первом месте Volkswagen : 3 449 авто. Далее - Audi (2 444), Tesla (2 110), Nissan (2 022), BMW (1 626). В десятке – и более народные варианты: Renault, Ford, Hyundai, KIA и Skoda.

Топ-10 моделей

Volkswagen Golf, Tiguan и Passat остаются постоянными лидерами продаж. Тем временем, электрический сегмент набирает обороты: Tesla Model Y и Model 3, а также Nissan Leaf и KIA Niro уже уверенно конкурируют по объемам импорта с традиционными моделями, оснащенными двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

Напомним, в сентябре 2025 года украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал рекорд за последние 12 месяцев. В течение месяца было приобретено более 6,8 тысяч новых авто.