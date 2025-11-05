Запланована подія 2

Внутренние перепродажи авто: какие модели выбрали украинцы в октябре 2025 года

Топ-10 самых популярных подержанных авто за октябрь 2025

В октябре 2025 года на внутреннем рынке было зарегистрировано 77,8 тысячи сделок купли-продажи подержанных легковушек. Это на 1,9% больше показателей сентября 2025 года. В то же время, по сравнению с октябрем 2024 года, активность снизилась на 8,7%.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует сообщение Института исследования авторынка.

Лидером по количеству внутренних перепродаж в октябре остается Volkswagen (свыше 9,5 тыс. сделок), благодаря своей надежности, ликвидности и доступности в ремонте.

На втором месте - ВАЗ/Lada (около 4,6 тыс. отчуждений), что свидетельствует о высоком спросе в глубоком бюджетном сегменте.

Далее следуют Renault, Skoda, BMW и Toyota, формирующие средний класс рынка, а вторую половину десятки закрывают Audi, Ford, Mercedes-Benz и Nissan.

Среди моделей лидерство также удерживает Volkswagen Passat – 2 735 украинцев в прошлом месяце снова выбрали эту машину. Следом – Daewoo Lanos, который со своими 2 549 сделками показывает, что дешевые авто продолжают хорошо двигаться между владельцами.

Skoda Octavia и Volkswagen Golf – еще два представителя уверенного среднего класса – разошлись тысячами: 2 375 и 2 196 перепродаж соответственно. Остальные участники топ-10 — Renault Megane, Ford Focus, две серии BMW, Opel Astra и Audi A6 — все в диапазоне от 900 до 1 300 сделок.

Напомним, в сентябре 2025 года украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал рекорд за последние 12 месяцев. В течение месяца было приобретено более 6,8 тысяч новых авто.

Автор:
Татьяна Бессараб