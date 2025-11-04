Рынок подержанных авто стабилизировался: сколько легковых автомобилей зарегистрировали в Украине в октябре

В октябре на вторичном рынке было зафиксировано 77 763 внутренних перепродаж легковых автомобилей. Еще 25 616 автомобилей въехали из-за границы и впервые стали на украинский учет.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует сообщение Института исследования авторынка.

В целом рынок продемонстрировал рост на 1,5% в годовом измерении и увеличение на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Внутренние перепродажи

Октябрь показал понижение на 8,7% год к году, но рост на 1,9% к сентябрю.

По данным аналитиков, люди стали немного осторожнее в расходах, но не отказываются от покупки автомобиля.

Здесь все в пределах природной сезонности. Люди стали немного осторожнее в расходах, но не отказываются от покупки автомобиля. Это почти ничем не отличается от ритма предыдущих лет — живем в условиях стабильного «не падающего» снижения.

Импорт б/у авто

Самый большой ажиотаж наблюдается в сфере импорта подержанных автомобилей. Число впервые зарегистрированных в Украине авто из-за рубежа возросло на 8,4% по сравнению с сентябрем, и на 53,9% по сравнению с октябрем 2024 года.

Основная причина такого скачка – приближение 1 января 2026 года. С этой даты ожидается, что при растаможке электромобили снова будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС).

Напомним, в сентябре 2025 года украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал рекорд за последние 12 месяцев. В течение месяца было приобретено более 6,8 тысяч новых авто.