Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,04

+0,15

EUR

48,43

+0,02

Наличный курс:

USD

42,05

41,97

EUR

48,76

48,60

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Рынок подержанных авто стабилизировался: сколько легковых автомобилей зарегистрировали в Украине в октябре

авто
Итоги октября на рынке подержанных легковушек / Depositphotos

В октябре на вторичном рынке было зафиксировано 77 763 внутренних перепродаж легковых автомобилей. Еще 25 616 автомобилей въехали из-за границы и впервые стали на украинский учет.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует сообщение Института исследования авторынка.

В целом рынок продемонстрировал рост на 1,5% в годовом измерении и увеличение на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Внутренние перепродажи

Октябрь показал понижение на 8,7% год к году, но рост на 1,9% к сентябрю.

По данным аналитиков, люди стали немного осторожнее в расходах, но не отказываются от покупки автомобиля.

Здесь все в пределах природной сезонности. Люди стали немного осторожнее в расходах, но не отказываются от покупки автомобиля. Это почти ничем не отличается от ритма предыдущих лет — живем в условиях стабильного «не падающего» снижения.

Импорт б/у авто

Самый большой ажиотаж наблюдается в сфере импорта подержанных автомобилей. Число впервые зарегистрированных в Украине авто из-за рубежа возросло на 8,4% по сравнению с сентябрем, и на 53,9% по сравнению с октябрем 2024 года.

Основная причина такого скачка – приближение 1 января 2026 года. С этой даты ожидается, что при растаможке электромобили снова будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС).

Фото 2 — Рынок подержанных авто стабилизировался: сколько легковых автомобилей зарегистрировали в Украине в октябре

Напомним, в сентябре 2025 года украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал рекорд за последние 12 месяцев. В течение месяца было приобретено более 6,8 тысяч новых авто.

Автор:
Татьяна Бессараб