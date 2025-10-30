Вторичный авторынок в сентябре: какие марки автомобилей возглавили рейтинг продаж

В сентябре 2025 года украинский вторичный авторынок продемонстрировал стойкую приверженность "классике". Среди самых популярных подержанных автомобилей Volkswagen Golf, Skoda Octavia, Daewoo Lanos и Volkswagen Passat.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует сообщение Института исследования авторынка.

Volkswagen Golf: чемпион регионов

Самая популярная легковушка страны, Volkswagen Golf, в очередной раз подтвердила звание универсального автомобиля. В сентябре он стал лидером на вторичном рынке сразу в девяти областях: Винницкая, Волынская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черновицкая области.

Его популярность объясняется простотой, экономностью, наличием электрической версии (e-Golf) и широким ценовым диапазоном – от нескольких сотен долларов за более старые модели до $30 тыс. за свежее поколение.

Daewoo Lanos: народная классика

Вопреки новым тенденциям, Daewoo Lanos остается непоколебимым лидером в нескольких ключевых областях Востока и Юга. Его выбирают Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Полтавская, Харьковская и Херсонская области.

Основные преимущества Lanos – дешевое обслуживание, доступные запчасти и знакомая конструкция, не требующая обращения к сложным сервисам.

Skoda Octavia и Volkswagen Passat

Skoda Octavia возглавила рейтинг в Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Сумской и Черниговской областях. Это выбор тех, кто ценит германскую базу, большой багажник и экономичные дизельные варианты.

Volkswagen Passat стал лидером в столице (Киев), а также Житомирской и Николаевской областях. Он остается символом универсальной и всегда уместной классики.

BMW X5: одесский акцент

Единственным исключением, отличившимся премиальным выбором, стала Одесская область, где лидером вторичного рынка стал BMW X5.

Напомним, в сентябре 2025 года украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал рекорд за последние 12 месяцев. В течение месяца было приобретено более 6,8 тысяч новых авто.