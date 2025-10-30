Вторинний авторинок у вересні: які марки автомобілів очолили рейтинг продажів

У вересні 2025 року український вторинний авторинок продемонстрував стійку прихильність до "класики". Серед найпопулярніших вживаних авто — Volkswagen Golf, Skoda Octavia, Daewoo Lanos та Volkswagen Passat.

Як пише Delo.ua, про це свідчить повідомлення Інституту дослідження авторинку.

Volkswagen Golf: чемпіон регіонів

Найпопулярніший легковик країни, Volkswagen Golf, вкотре підтвердив звання універсального автомобіля. У вересні він став лідером на вторинному ринку одразу в дев’яти областях: Вінницька, Волинська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська та Чернівецька області.

Його популярність пояснюється простотою, економністю, наявністю електричної версії (e-Golf) та широким ціновим діапазоном — від кількох сотень доларів за старіші моделі до $30 тис. за найсвіжіше покоління.

Daewoo Lanos: народна класика

Всупереч новим тенденціям, Daewoo Lanos залишається непохитним лідером у кількох ключових областях Сходу та Півдня. Його обирають Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Полтавська, Харківська та Херсонська області.

Основні переваги Lanos — дешеве обслуговування, доступні запчастини та знайома конструкція, що не вимагає звернення до складних сервісів.

Skoda Octavia та Volkswagen Passat

Skoda Octavia очолила рейтинг у Закарпатській, Київській, Кіровоградській, Сумській та Чернігівській областях. Це вибір тих, хто цінує німецьку базу, великий багажник та економічні дизельні варіанти.

Volkswagen Passat став лідером у столиці (Київ), а також у Житомирській та Миколаївській областях. Він залишається символом універсальної та завжди доречної класики.

BMW X5: одеський акцент

Єдиним винятком, що відзначився преміальним вибором, стала Одеська область, де лідером вторинного ринку став BMW X5.

Нагадаємо, у вересні 2025 року український ринок нових легкових автомобілів продемонстрував рекорд за останні 12 місяців. Протягом місяця було придбано понад 6,8 тисячі нових авто.