У третьому кварталі українці подарували майже 10 тисяч легкових автомобілів

авто
Ринок "подарованих" авто традиційно має сімейний характер / Depositphotos

У третьому кварталі 2025 року українці офіційно передали у подарунок 9686 легкових автомобілів. Середній вік таких автомобілів становить 11 років, що свідчить про переважання сегмента вживаних машин.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

Ринок "подарованих" авто традиційно має сімейний характер — у більшості випадків транспорт переходить між родичами або близькими особами.

У липні українці подарували 3200 автомобілів, у серпні показник зріс до 3286 одиниць, що стало найвищим результатом кварталу. У вересні кількість переданих транспортних засобів знову становила близько 3200 одиниць.

Фото 2 — У третьому кварталі українці подарували майже 10 тисяч легкових автомобілів

Найпопулярніші марки

Лідером серед подарованих авто став Volkswagen — 1053 одиниці. На другому місці BMW із показником 895 авто, далі — Toyota (747), Audi (703) та Mercedes-Benz (609). До десятки найпоширеніших марок також увійшли Skoda, Ford, Opel, Nissan та Renault.

Популярні моделі

Найчастіше у подарунок передавали:

  • Volkswagen Passat — 263 автомобілі;
  • Skoda Octavia — 243;
  • Toyota Camry — 188.

Також у рейтингу фігурують BMW 5 Series, BMW X5, Volkswagen Golf та Audi A6 — моделі, які стабільно утримують позиції на вторинному ринку.

Елітний сегмент

Серед подарованих автомобілів траплялися і преміальні бренди. Зокрема, зафіксовано передачу 6 автомобілів Bentley, 9 Maserati, а також по 2 Rolls-Royce та Aston Martin.

У статистиці з’явилися й унікальні транспортні засоби. Зокрема, АЗЛК-402 1958 року випуску — один із найстаріших автомобілів, подарованих у звітному періоді.

Окрім легковиків, за три місяці українці подарували також 1014 вантажівок, понад 200 мотоциклів і 85 автобусів.

Зауважимо, офіційне дарування автомобіля стало популярним способом передачі права власності. Минулого року українці скористалися цією можливістю 38 685 разів, що є рекордним показником. Це вдесятеро більше, ніж у 2023 році, коли було подаровано лише 3 790 автомобілів, та майже в 20 разів більше ніж у 2022 році, коли було подаровано 1977 автомобілів. 

Автор:
Тетяна Гойденко