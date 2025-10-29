В третьем квартале украинцы подарили почти 10 тысяч легковых автомобилей

В третьем квартале 2025 украинцы официально передали в подарок 9686 легковых автомобилей. Средний возраст таких автомобилей составляет 11 лет, что свидетельствует о преобладании сегмента подержанных машин.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Институт исследований авторынка.

Рынок "подаренных" авто традиционно носит семейный характер - в большинстве случаев транспорт переходит между родственниками или близкими лицами.

В июле украинцы подарили 3200 автомобилей, в августе показатель вырос до 3286 единиц, что стало самым высоким результатом квартала. В сентябре количество переданных транспортных средств снова составило около 3200 единиц.

Самые популярные марки

Лидером среди подаренных авто стал Volkswagen – 1053 единицы. На втором месте BMW с показателем 895 авто, далее – Toyota (747), Audi (703) и Mercedes-Benz (609). В десятку самых распространенных марок также вошли Skoda, Ford, Opel, Nissan и Renault.

Популярные модели

Чаще всего в подарок передавали:

Volkswagen Passat - 263 автомобиля;

Skoda Octavia - 243;

Toyota Camry - 188.

Также в рейтинге фигурируют BMW 5 Series, BMW X5, Volkswagen Golf и Audi A6 – модели, стабильно удерживающие позиции на вторичном рынке.

Элитный сегмент

Среди подаренных автомобилей встречались и премиальные бренды. В частности, зафиксирована передача 6 автомобилей Bentley, 9 Maserati, а также по 2 Rolls-Royce и Aston Martin.

В статистике появились уникальные транспортные средства. В частности, АЗЛК-402 1958 года выпуска – один из старейших автомобилей, подаренных в отчетном периоде.

Кроме легковых автомобилей, за три месяца украинцы подарили также 1014 грузовиков, более 200 мотоциклов и 85 автобусов.

Заметим, официальное дарование автомобиля стало популярным способом передачи права собственности. В прошлом году украинцы воспользовались этой возможностью 38685 раз, что является рекордным показателем. Это в десять раз больше, чем в 2023 году, когда было подарено только 3790 автомобилей, и почти в 20 раз больше, чем в 2022 году, когда было подарено 1977 автомобилей.