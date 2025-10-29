Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,08

+0,01

EUR

48,98

+0,00

Наличный курс:

USD

42,15

42,00

EUR

49,34

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В третьем квартале украинцы подарили почти 10 тысяч легковых автомобилей

авто
Рынок "подаренных" авто традиционно носит семейный характер. / Depositphotos

В третьем квартале 2025 украинцы официально передали в подарок 9686 легковых автомобилей. Средний возраст таких автомобилей составляет 11 лет, что свидетельствует о преобладании сегмента подержанных машин.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Институт исследований авторынка.

Рынок "подаренных" авто традиционно носит семейный характер - в большинстве случаев транспорт переходит между родственниками или близкими лицами.

В июле украинцы подарили 3200 автомобилей, в августе показатель вырос до 3286 единиц, что стало самым высоким результатом квартала. В сентябре количество переданных транспортных средств снова составило около 3200 единиц.

Фото 2 — В третьем квартале украинцы подарили почти 10 тысяч легковых автомобилей

Самые популярные марки

Лидером среди подаренных авто стал Volkswagen – 1053 единицы. На втором месте BMW с показателем 895 авто, далее – Toyota (747), Audi (703) и Mercedes-Benz (609). В десятку самых распространенных марок также вошли Skoda, Ford, Opel, Nissan и Renault.

Популярные модели

Чаще всего в подарок передавали:

  • Volkswagen Passat - 263 автомобиля;
  • Skoda Octavia - 243;
  • Toyota Camry - 188.

Также в рейтинге фигурируют BMW 5 Series, BMW X5, Volkswagen Golf и Audi A6 – модели, стабильно удерживающие позиции на вторичном рынке.

Элитный сегмент

Среди подаренных автомобилей встречались и премиальные бренды. В частности, зафиксирована передача 6 автомобилей Bentley, 9 Maserati, а также по 2 Rolls-Royce и Aston Martin.

В статистике появились уникальные транспортные средства. В частности, АЗЛК-402 1958 года выпуска – один из старейших автомобилей, подаренных в отчетном периоде.

Кроме легковых автомобилей, за три месяца украинцы подарили также 1014 грузовиков, более 200 мотоциклов и 85 автобусов.

Заметим, официальное дарование автомобиля стало популярным способом передачи права собственности. В прошлом году украинцы воспользовались этой возможностью 38685 раз, что является рекордным показателем. Это в десять раз больше, чем в 2023 году, когда было подарено только 3790 автомобилей, и почти в 20 раз больше, чем в 2022 году, когда было подарено 1977 автомобилей.

Автор:
Татьяна Гойденко