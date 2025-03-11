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Какие автомобили чаще всего дарили украинцы в 2024 году: рейтинг марок и моделей

авто
Какие автомобили чаще всего дарили украинцы. Фото: Depositphotos

Официальное дарование автомобиля стало популярным способом передачи права собственности. В прошлом году украинцы воспользовались этой возможностью 38685 раз, что является рекордным показателем. Это в десять раз больше, чем в 2023 году, когда было подарено только 3790 автомобилей, и почти в 20 раз больше, чем в 2022 году, когда было подарено 1977 автомобилей.

Об этом сообщают аналитики Института исследований авторынка.

Исследование статистики дарения автомобилей показало, что средний возраст таких транспортных средств составляет 13 лет. Это свидетельствует о том, что украинцы активно дарят автомобили с пробегом, что может быть связано с разными факторами, такими как экономические условия или желание передать любимый автомобиль близкому человеку.

Общее количество подаренных авто в 2024 году:

  • Легковых – 32 880 шт.
  • Грузовых – 4 173 шт.
  • Полуприцепов – 554 шт.
  • Прицепов – 494 шт.
  • Мотоциклов – 384 шт.
  • Автобусов — 167 шт.
  • Мопедов – 23 шт.
  • Квадроциклов – 7 шт.
  • Трициклов – 3 шт.
Фото 2 — Какие автомобили чаще всего дарили украинцы в 2024 году: рейтинг марок и моделей
Динамика дарований транспортных средств. Инфографика: Институт исследований авторынка

Кроме понятной популярности легковых автомобилей заметно, что дарили и более нестандартные транспортные средства, в частности полуприцепы и автобусы.

Какие марки дарили чаще всего:

  1. Volkswagen — 4135 шт.
  2. Toyota — 3233 шт.
  3. Renault — 2313 шт.
  4. Mercedes-Benz — 2232 шт.
  5. Hyundai — 1824 шт.
  6. Ford — 1774 шт.
  7. Nissan — 1716 шт.
  8. BMW — 1626 шт.
  9. Skoda — 1570 шт.
  10. Audi — 1355 шт.

ТОП-10 моделей авто, которые дарили в Украине в 2024 году:

  1. Skoda Octavia — 875 шт.
  2. Volkswagen Passat — 773 шт.
  3. Toyota RAV4 — 705 шт.
  4. Mercedes-Benz Sprinter — 621 шт.
  5. Volkswagen Transporter — 585 шт.
  6. Toyota Camry — 571 шт.
  7. Volkswagen Golf — 535 шт.
  8. KIA Sportage — 473 шт.
  9. Hyundai Tucson — 466 шт.
  10. BMW X5 — 438 шт.

Стоит добавить, что продажи новых легковых автомобилей в Украине в 2024 году оценены более чем в 125 млрд грн. Это на 18% больше, чем в прошлом году. В прошлом году лидером рынка новых авто стал компактный кроссовер Renault Duster. По подсчетам "Укравтопрома", владельцами этой модели стали 6826 украинцев.

Напомним,  в течение февраля украинский автопарк пополнили   почти 17 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, что на 5% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Автор:
Татьяна Бессараб