Какие автомобили чаще всего дарили украинцы в 2024 году: рейтинг марок и моделей

Официальное дарование автомобиля стало популярным способом передачи права собственности. В прошлом году украинцы воспользовались этой возможностью 38685 раз, что является рекордным показателем. Это в десять раз больше, чем в 2023 году, когда было подарено только 3790 автомобилей, и почти в 20 раз больше, чем в 2022 году, когда было подарено 1977 автомобилей.

Об этом сообщают аналитики Института исследований авторынка.

Исследование статистики дарения автомобилей показало, что средний возраст таких транспортных средств составляет 13 лет. Это свидетельствует о том, что украинцы активно дарят автомобили с пробегом, что может быть связано с разными факторами, такими как экономические условия или желание передать любимый автомобиль близкому человеку.

Общее количество подаренных авто в 2024 году:

Легковых – 32 880 шт.

– 32 880 шт. Грузовых – 4 173 шт.

– 4 173 шт. Полуприцепов – 554 шт.

– 554 шт. Прицепов – 494 шт.

– 494 шт. Мотоциклов – 384 шт.

– 384 шт. Автобусов — 167 шт.

— 167 шт. Мопедов – 23 шт.

– 23 шт. Квадроциклов – 7 шт.

– 7 шт. Трициклов – 3 шт.

Динамика дарований транспортных средств. Инфографика: Институт исследований авторынка

Кроме понятной популярности легковых автомобилей заметно, что дарили и более нестандартные транспортные средства, в частности полуприцепы и автобусы.

Какие марки дарили чаще всего:

Volkswagen — 4135 шт. Toyota — 3233 шт. Renault — 2313 шт. Mercedes-Benz — 2232 шт. Hyundai — 1824 шт. Ford — 1774 шт. Nissan — 1716 шт. BMW — 1626 шт. Skoda — 1570 шт. Audi — 1355 шт.

ТОП-10 моделей авто, которые дарили в Украине в 2024 году:

Skoda Octavia — 875 шт. Volkswagen Passat — 773 шт. Toyota RAV4 — 705 шт. Mercedes-Benz Sprinter — 621 шт. Volkswagen Transporter — 585 шт. Toyota Camry — 571 шт. Volkswagen Golf — 535 шт. KIA Sportage — 473 шт. Hyundai Tucson — 466 шт. BMW X5 — 438 шт.

Стоит добавить, что продажи новых легковых автомобилей в Украине в 2024 году оценены более чем в 125 млрд грн. Это на 18% больше, чем в прошлом году. В прошлом году лидером рынка новых авто стал компактный кроссовер Renault Duster. По подсчетам "Укравтопрома", владельцами этой модели стали 6826 украинцев.

Напомним, в течение февраля украинский автопарк пополнили почти 17 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, что на 5% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.