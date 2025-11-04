Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,04

+0,15

EUR

48,43

+0,02

Готівковий курс:

USD

42,05

41,97

EUR

48,76

48,60

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ринок вживаних авто стабілізувався: скільки легковиків зареєстрували в Україні у жовтні

авто
Підсумки жовтня на ринку вживаних легковиків / Depositphotos

У жовтні на вторинному ринку було зафіксовано 77 763 внутрішні перепродажі легковиків. Ще 25 616 авто в’їхали з-за кордону й вперше стали на український облік.

Як пише Delo.ua,  про це свідчить повідомлення Інституту дослідження авторинку.

Загалом ринок продемонстрував зростання на 1,5% у річному вимірі та збільшення на 3,4% порівняно з попереднім місяцем.

Внутрішні перепродажі

Жовтень показав зниження на 8,7% рік до року, але зростання на 1,9% до вересня. 

За даними аналітиків, люди стали трошки обережніші у витратах, але не відмовляються від купівлі автомобіля. 

Тут усе в межах природної сезонності. Люди стали трошки обережніші у витратах, але не відмовляються від купівлі автомобіля. Це майже нічим не відрізняється від ритму попередніх років — живемо в умовах стабільного «зниження, яке не падає».

Імпорт вживаних авто

Найбільший ажіотаж спостерігається у сфері імпорту вживаних автомобілів. Кількість вперше зареєстрованих в Україні авто з-за кордону зросла на 8,4% порівняно з вереснем, і на 53,9% порівняно з жовтнем 2024 року.

Основна причина такого стрибка — наближення 1 січня 2026 року. З цієї дати очікується, що при розмитненні електромобілі знову будуть обкладатися податком на додану вартість (ПДВ).  

Фото 2 — Ринок вживаних авто стабілізувався: скільки легковиків зареєстрували в Україні у жовтні

Нагадаємо, у вересні 2025 року український ринок нових легкових автомобілів продемонстрував рекорд за останні 12 місяців. Протягом місяця було придбано понад 6,8 тисячі нових авто.

Автор:
Тетяна Бесараб