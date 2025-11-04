Ринок вживаних авто стабілізувався: скільки легковиків зареєстрували в Україні у жовтні

У жовтні на вторинному ринку було зафіксовано 77 763 внутрішні перепродажі легковиків. Ще 25 616 авто в’їхали з-за кордону й вперше стали на український облік.

Як пише Delo.ua, про це свідчить повідомлення Інституту дослідження авторинку.

Загалом ринок продемонстрував зростання на 1,5% у річному вимірі та збільшення на 3,4% порівняно з попереднім місяцем.

Внутрішні перепродажі

Жовтень показав зниження на 8,7% рік до року, але зростання на 1,9% до вересня.

За даними аналітиків, люди стали трошки обережніші у витратах, але не відмовляються від купівлі автомобіля.

Тут усе в межах природної сезонності. Люди стали трошки обережніші у витратах, але не відмовляються від купівлі автомобіля. Це майже нічим не відрізняється від ритму попередніх років — живемо в умовах стабільного «зниження, яке не падає».

Імпорт вживаних авто

Найбільший ажіотаж спостерігається у сфері імпорту вживаних автомобілів. Кількість вперше зареєстрованих в Україні авто з-за кордону зросла на 8,4% порівняно з вереснем, і на 53,9% порівняно з жовтнем 2024 року.

Основна причина такого стрибка — наближення 1 січня 2026 року. З цієї дати очікується, що при розмитненні електромобілі знову будуть обкладатися податком на додану вартість (ПДВ).

Нагадаємо, у вересні 2025 року український ринок нових легкових автомобілів продемонстрував рекорд за останні 12 місяців. Протягом місяця було придбано понад 6,8 тисячі нових авто.