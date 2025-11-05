Внутрішні перепродажі авто: які моделі обирали українці у жовтні 2025 року

У жовтні 2025 року на внутрішньому ринку було зареєстровано 77,8 тисячі угод купівлі-продажу вживаних легковиків. Це на 1,9% перевищує показники вересня 2025 року. Водночас порівняно з жовтнем 2024 року, активність знизилася на 8,7%.

Як пише Delo.ua, про це свідчить повідомлення Інституту дослідження авторинку.

Лідером за кількістю внутрішніх перепродажів у жовтні залишається Volkswagen (понад 9,5 тис. угод), завдяки своїй надійності, ліквідності та доступності в ремонті.

На другому місці — ВАЗ/Lada (майже 4,6 тис. відчужень), що свідчить про високий попит у глибокому бюджетному сегменті.

Далі йдуть Renault, Skoda, BMW і Toyota, які формують середній клас ринку, а другу половину десятки закривають Audi, Ford, Mercedes-Benz і Nissan.

Серед моделей лідерство також утримує Volkswagen Passat — 2 735 українців минулого місяця знову обрали цю машину. Слідом — Daewoo Lanos, який зі своїми 2 549 угодами показує, що дешеві авто продовжують добре рухатися між власниками.

Skoda Octavia та Volkswagen Golf — ще два представники впевненого середнього класу — розійшлися тисячами: 2 375 та 2 196 перепродажів відповідно. Решта учасників топ-10 — Renault Megane, Ford Focus, дві серії BMW, Opel Astra та Audi A6 — усі в діапазоні від 900 до 1 300 угод.

Нагадаємо, у вересні 2025 року український ринок нових легкових автомобілів продемонстрував рекорд за останні 12 місяців. Протягом місяця було придбано понад 6,8 тисячі нових авто.