Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,03

EUR

48,33

--0,09

Готівковий курс:

USD

42,10

42,00

EUR

48,70

48,50

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Внутрішні перепродажі авто: які моделі обирали українці у жовтні 2025 року

авто
Топ-10 найпопулярніших вживаних авто за жовтень 2025 / Depositphotos

У жовтні 2025 року на внутрішньому ринку було зареєстровано 77,8 тисячі угод купівлі-продажу вживаних легковиків. Це на 1,9% перевищує показники вересня 2025 року. Водночас порівняно з жовтнем 2024 року, активність знизилася на 8,7%.

Як пише Delo.ua,  про це свідчить повідомлення Інституту дослідження авторинку.

Лідером за кількістю внутрішніх перепродажів у жовтні залишається Volkswagen (понад 9,5 тис. угод), завдяки своїй надійності, ліквідності та доступності в ремонті.

На другому місці — ВАЗ/Lada (майже 4,6 тис. відчужень), що свідчить про високий попит у глибокому бюджетному сегменті.

Далі йдуть Renault, Skoda, BMW і Toyota, які формують середній клас ринку, а другу половину десятки закривають Audi, Ford, Mercedes-Benz і Nissan.  

Фото 2 — Внутрішні перепродажі авто: які моделі обирали українці у жовтні 2025 року

Серед моделей лідерство також утримує Volkswagen Passat — 2 735 українців минулого місяця знову обрали цю машину. Слідом — Daewoo Lanos, який зі своїми 2 549 угодами показує, що дешеві авто продовжують добре рухатися між власниками. 

Skoda Octavia та Volkswagen Golf — ще два представники впевненого середнього класу — розійшлися тисячами: 2 375 та 2 196 перепродажів відповідно. Решта учасників топ-10 — Renault Megane, Ford Focus, дві серії BMW, Opel Astra та Audi A6 — усі в діапазоні від 900 до 1 300 угод.

Фото 3 — Внутрішні перепродажі авто: які моделі обирали українці у жовтні 2025 року
Фото 4 — Внутрішні перепродажі авто: які моделі обирали українці у жовтні 2025 року

Нагадаємо, у вересні 2025 року український ринок нових легкових автомобілів продемонстрував рекорд за останні 12 місяців. Протягом місяця було придбано понад 6,8 тисячі нових авто.

Автор:
Тетяна Бесараб