Категорія
Новини
Дата публікації
Tesla та Volkswagen: які свіжопригнані авто найчастіше купували українці у жовтні

авто
Названо найпопулярніші вживані авто в Україні у жовтні 2025 / Depositphotos

Імпорт вживаних легкових авто для першої реєстрації у жовтні 2025 року сягнув 25,6 тисячі. Обсяг зріс на 8,4% порівняно з вереснем і на 53,9% порівняно з жовтнем 2024 року.

Як пише Delo.ua,  про це свідчить повідомлення Інституту дослідження авторинку.

Динаміка ринку

Від початку року обсяги імпорту поступово зростали: з 14,5 тис. легковиків у січні й сягнули 25,6 тис. зараз. Це пояснюється тим, що насамперед темпів тут додає попит на електромобілі — машини купують ще до того, як їх вивантажать з контейнера. 

Фото 2 — Tesla та Volkswagen: які свіжопригнані авто найчастіше купували українці у жовтні

Топ-10 марок

Лідером серед новоприбулих з-за кордону на першому місці Volkswagen: 3 449 авто. Далі — Audi (2 444), Tesla (2 110), Nissan (2 022), BMW (1 626). У десятці — і більш народні варіанти: Renault, Ford, Hyundai, KIA та Skoda.

Фото 3 — Tesla та Volkswagen: які свіжопригнані авто найчастіше купували українці у жовтні

Топ-10 моделей

Volkswagen Golf, Tiguan та Passat залишаються незмінними лідерами продажів. Тим часом, електричний сегмент набирає обертів: Tesla Model Y і Model 3, а також Nissan Leaf та KIA Niro вже впевнено конкурують за обсягами імпорту з традиційними моделями, оснащеними двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ).  

Фото 4 — Tesla та Volkswagen: які свіжопригнані авто найчастіше купували українці у жовтні

Нагадаємо, у вересні 2025 року український ринок нових легкових автомобілів продемонстрував рекорд за останні 12 місяців. Протягом місяця було придбано понад 6,8 тисячі нових авто.

Автор:
Тетяна Бесараб