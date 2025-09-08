- Категория
Самые популярные подержанные авто из-за рубежа: украинцы в августе предпочли Volkswagen и Tesla
В августе 2025 года украинский автопарк пополнили более 22,7 тыс. подержанных легковушек из-за рубежа. Это на 1% больше, чем в июле.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
Наибольшая доля среди ввозимых автомобилей пришлась на бензиновые машины – 48%. Дальше идут:
- электромобили – 26%,
- дизельные авто – 17%,
- гибриды – 6%,
- авто с ГБО – 3%.
Средний возраст ввезенных легковушек, получивших в августе украинские номера, составил 8,4 года.
ТОП-10 самых популярных подержанных авто августа:
- Volkswagen Golf – 1002 ед;
- Tesla Model Y – 827 ед;
- Volkswagen Tiguan – 703 ед;
- Renault Megane – 687 ед;
- Tesla Model 3 – 651 ед;
- Skoda Octavia – 650 ед;
- Audi Q5 – 640 ед;
- Nissan Rogue – 633 ед;
- Nissan Leaf – 562 ед;
- Volkswagen Passat – 456 ед.
С начала года украинцы приобрели уже 158,5 тыс. авто из-за рубежа, что на 0,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
Напомним, в июле 2025 года автопарк Украины пополнился 22,4 тысячами подержанных легковых автомобилей, импортированных из-за рубежа. Это на 12% больше, чем в июле 2024г.