Самые популярные подержанные авто из-за рубежа: украинцы в августе предпочли Volkswagen и Tesla

В августе 2025 года украинский автопарк пополнили более 22,7 тыс. подержанных легковушек из-за рубежа. Это на 1% больше, чем в июле.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Наибольшая доля среди ввозимых автомобилей пришлась на бензиновые машины – 48%. Дальше идут:

электромобили – 26%,

дизельные авто – 17%,

гибриды – 6%,

авто с ГБО – 3%.

Средний возраст ввезенных легковушек, получивших в августе украинские номера, составил 8,4 года.

ТОП-10 самых популярных подержанных авто августа:

Volkswagen Golf – 1002 ед; Tesla Model Y – 827 ед; Volkswagen Tiguan – 703 ед; Renault Megane – 687 ед; Tesla Model 3 – 651 ед; Skoda Octavia – 650 ед; Audi Q5 – 640 ед; Nissan Rogue – 633 ед; Nissan Leaf – 562 ед; Volkswagen Passat – 456 ед.

С начала года украинцы приобрели уже 158,5 тыс. авто из-за рубежа, что на 0,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Напомним, в июле 2025 года автопарк Украины пополнился 22,4 тысячами подержанных легковых автомобилей, импортированных из-за рубежа. Это на 12% больше, чем в июле 2024г.