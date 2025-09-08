Запланована подія 2

Самые популярные подержанные авто из-за рубежа: украинцы в августе предпочли Volkswagen и Tesla

авто
Гибриды обошли дизельные авто / Depositphotos

В августе 2025 года украинский автопарк пополнили более 22,7 тыс. подержанных легковушек из-за рубежа. Это на 1% больше, чем в июле.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Наибольшая доля среди ввозимых автомобилей пришлась на бензиновые машины – 48%. Дальше идут:

  • электромобили – 26%,
  • дизельные авто – 17%,
  • гибриды – 6%,
  • авто с ГБО – 3%.

Средний возраст ввезенных легковушек, получивших в августе украинские номера, составил 8,4 года.

ТОП-10 самых популярных подержанных авто августа:

  1. Volkswagen Golf – 1002 ед;
  2. Tesla Model Y – 827 ед;
  3. Volkswagen Tiguan – 703 ед;
  4. Renault Megane – 687 ед;
  5. Tesla Model 3 – 651 ед;
  6. Skoda Octavia – 650 ед;
  7. Audi Q5 – 640 ед;
  8. Nissan Rogue – 633 ед;
  9. Nissan Leaf – 562 ед;
  10. Volkswagen Passat – 456 ед.

С начала года украинцы приобрели уже 158,5 тыс. авто из-за рубежа, что на 0,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Напомним, в июле 2025 года автопарк Украины пополнился 22,4 тысячами подержанных легковых автомобилей, импортированных из-за рубежа. Это на 12% больше, чем в июле 2024г.

Автор:
Татьяна Гойденко