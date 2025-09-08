- Категорія
Найпопулярніші вживані авто з-за кордону: українці у серпні віддали перевагу Volkswagen і Tesla
У серпні 2025 року український автопарк поповнили понад 22,7 тис. вживаних легковиків з-за кордону. Це на 1% більше, ніж у липні.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Найбільша частка серед ввезених авто припала на бензинові машини – 48%. Далі йдуть:
- електромобілі – 26%,
- дизельні авто – 17%,
- гібриди – 6%,
- авто з ГБО – 3%.
Середній вік ввезених легковиків, які у серпні отримали українські номери, становив 8,4 року.
ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто серпня:
- Volkswagen Golf – 1002 од;
- Tesla Model Y – 827 од;
- Volkswagen Tiguan – 703 од;
- Renault Megane – 687 од;
- Tesla Model 3 – 651 од;
- Skoda Octavia – 650 од;
- Audi Q5 – 640 од;
- Nissan Rogue – 633 од;
- Nissan Leaf – 562 од;
- Volkswagen Passat – 456 од.
З початку року українці придбали вже 158,5 тис. вживаних авто з-за кордону, що на 0,3% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Нагадаємо, у липні 2025 року автопарк України поповнився 22,4 тисячами вживаних легкових автомобілів, що були імпортовані з-за кордону. Це на 12% більше, ніж у липні 2024 року.