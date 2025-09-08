Запланована подія 2

Найпопулярніші вживані авто з-за кордону: українці у серпні віддали перевагу Volkswagen і Tesla

авто
Гібриди обійшли дизельні авто / Depositphotos

У серпні 2025 року український автопарк поповнили понад 22,7 тис. вживаних легковиків з-за кордону. Це на 1% більше, ніж у липні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Найбільша частка серед ввезених авто припала на бензинові машини – 48%. Далі йдуть:

  • електромобілі – 26%,
  • дизельні авто – 17%,
  • гібриди – 6%,
  • авто з ГБО – 3%.

Середній вік ввезених легковиків, які у серпні отримали українські номери, становив 8,4 року.

ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто серпня:

  1. Volkswagen Golf – 1002 од;
  2. Tesla Model Y – 827 од;
  3. Volkswagen Tiguan – 703 од;
  4. Renault Megane – 687 од;
  5. Tesla Model 3 – 651 од;
  6. Skoda Octavia – 650 од;
  7. Audi Q5 – 640 од;
  8. Nissan Rogue – 633 од;
  9. Nissan Leaf – 562 од;
  10. Volkswagen Passat – 456 од.

З початку року українці придбали вже 158,5 тис. вживаних авто з-за кордону, що на 0,3% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Нагадаємо, у липні 2025 року автопарк України поповнився 22,4 тисячами вживаних легкових автомобілів, що були імпортовані з-за кордону. Це на 12% більше, ніж у липні 2024 року.

Автор:
Тетяна Гойденко