Найпопулярніші вживані авто з-за кордону: українці у серпні віддали перевагу Volkswagen і Tesla

У серпні 2025 року український автопарк поповнили понад 22,7 тис. вживаних легковиків з-за кордону. Це на 1% більше, ніж у липні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Найбільша частка серед ввезених авто припала на бензинові машини – 48%. Далі йдуть:

електромобілі – 26%,

дизельні авто – 17%,

гібриди – 6%,

авто з ГБО – 3%.

Середній вік ввезених легковиків, які у серпні отримали українські номери, становив 8,4 року.

ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто серпня:

Volkswagen Golf – 1002 од; Tesla Model Y – 827 од; Volkswagen Tiguan – 703 од; Renault Megane – 687 од; Tesla Model 3 – 651 од; Skoda Octavia – 650 од; Audi Q5 – 640 од; Nissan Rogue – 633 од; Nissan Leaf – 562 од; Volkswagen Passat – 456 од.

З початку року українці придбали вже 158,5 тис. вживаних авто з-за кордону, що на 0,3% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Нагадаємо, у липні 2025 року автопарк України поповнився 22,4 тисячами вживаних легкових автомобілів, що були імпортовані з-за кордону. Це на 12% більше, ніж у липні 2024 року.