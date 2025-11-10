- Категорія
Найпопулярніші вживані авто з-за кордону: що купували українці у жовтні
У жовтні український автопарк поповнився понад 26,1 тисячі вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Це на 60% більше, ніж у жовтні минулого року.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Порівняно з вереснем, попит на такі автомобілі зріс на 12%. Найбільша частка серед ввезених машин належала бензиновим авто – 44%. Далі йдуть:
- електромобілі – 30%;
- дизельні – 18%;
- гібриди – 5%;авто з ГБО – 3%.
Середній вік машин, які у жовтні отримали українські номери, становить 8,2 року.
Лідером серед ввезених авто з пробігом традиційно став Volkswagen Golf.
Топ-10 найпопулярніших вживаних моделей жовтня:
- Volkswagen Golf – 1208 од.;
- Tesla Model Y – 942 од,;
- Tesla Model 3 – 862 од.;
- Volkswagen Tiguan – 752 од.;
- Renault Megane – 730 од.;
- Audi Q5 – 726 од.;
- Nissan Leaf – 697 од.;
- Skoda Octavia – 665 од.;
- Nissan Rogue – 636 од.;
- Kia Niro – 551 од.
З початку року українці зареєстрували 207,9 тисячі імпортованих легковиків з пробігом — це на 8% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Нагадаємо, у жовтні імпорт вживаних легкових авто сягнув 25,6 тисячі. Обсяг зріс на 8,4% порівняно з вереснем і на 53,9% порівняно з жовтнем 2024 року.