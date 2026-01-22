Чому Renault Duster і Toyota RAV4 вкотре залишаються бестселерами авторинку в Україні

Renault Duster та Toyota RAV4 уже другий рік поспіль утримують лідерство на українському ринку нових автомобілів. Стабільний попит на ці моделі зберігається як у 2024-му, так і у 2025 році, попри зростання конкуренції в сегменті кросоверів.

Як пояснив у коментарі Delo.ua аналітик Інституту досліджень авторинку Остап Новицький, у 2025 році ринок став більш збалансованим, однак два беззаперечні фаворити залишилися незмінними.

"У 2024 році було два лідери з дуже великим відривом. У 2025-му різниця між моделями зменшується, але Duster і RAV4 все одно утримують перші позиції", — зазначив він.

Остап Новицький каже, що успіх Toyota RAV4 має довгостроковий і системний характер. За словами експерта, RAV4 — сильний бренд з розвиненою дилерською мережею, кріс цього, автомобіль поєднанує надійності з гібридними технологіями.

Додатковими перевагами моделі він називає кросоверний формат, повний привід і високу ліквідність на вторинному ринку, навіть з огляду на ціну від $35 тис. за гібридну версію.

Renault Duster, своєю чергою, утримує позиції завдяки доступнішій ціні та універсальності.

"Duster — це практичний кросовер від відомого виробника за ціною від $17 тис. Він добре підходить як універсальне сімейне авто, а дизельні версії залишаються економними", — зазначає аналітик.

Китайські марки підкорюють топ-10: зміни з третього по п’яте місце

Водночас склад рейтингу з третього по п’яте місце зазнав суттєвих змін. Якщо у 2024 році до п’ятірки лідерів входили Mazda CX-5, KIA Sportage та Volkswagen ID.4, то за підсумками 2025 року їх замінили Volkswagen ID. Unyx, BYD Song Plus і Hyundai Tucson.

Новицький пов’язує ці зміни насамперед зі зростанням частки автомобілів китайського виробництва.

"Головний фактор — активне заповнення ринку моделями з Китаю. У 2025 році їх стало більше як серед моделей, так і серед брендів", — зазначив він.

Зокрема, до топ-10 увійшли BYD Song Plus і Zeekr 7X, а бренд BYD уперше очолив рейтинг виробників.

"Китайські марки досягли цього без офіційних представництв і масштабного маркетингу — фактично завдяки незалежним дилерам і довірі покупців", — підкреслив аналітик.

Водночас подальше зростання цього сегмента може сповільнитися через повернення ПДВ на електромобілі та запровадження обмежень на експорт авто з Китаю.

"Чи збережеться така ж динаміка у 2026 році — покажуть найближчі місяці. Але сформований попит уже нікуди не зникне", — підсумував Остап Новицький.

Нагадаємо, що китайські авто зайняли понад половину ринку нових машин в Україні.