Катастрофическое падение импорта электромобилей: что будет с ценами и выбором авто весной

В январе 2026 года украинский рынок электрокаров зафиксировал почти полный обвал импорта . Впрочем, эксперты называют эту ситуацию прогнозируемой: с 1 января в Украину вернулся налог на добавленную стоимость (НДС) на электромобили. Несмотря на резкое падение ввоза, системный крах рынка в ближайшее время не ожидается — на это влияют сразу несколько факторов.

Об этом в комментарии Delo.ua рассказал аналитик Института исследований авторынка Остап Новицкий.

Возможен дефицит электрокаров

По словам Новицкого, сокращение импорта носит сугубо календарный характер и не стало неожиданностью для участников рынка. И дилеры, и частные продавцы массово завезли электромобили до конца 2025 года во избежание уплаты НДС.

"В результате цены выросли как минимум на 20% и продолжали повышаться еще с лета прошлого года, когда продавцы начали постепенно готовить покупателей к новым условиям", — объясняет аналитик.

При этом дефицита популярных моделей, по его словам, не будет: объемы ранее ввезенных автомобилей значительно превышают текущий спрос.

Потенциальные ограничения могут касаться только отдельных поставок из Китая , где государство ограничивает экспорт субсидированных моделей, однако это не связано с украинским НДС.

Что происходит с ценами на электромобили

Общий рост или падение цен на новые электрокары пока не прогнозируется. На рынке возможны единичные скидки, однако они не формируют нового ценового тренда. По оценке Новицкого, предложение электромобилей в 5–6 раз превышает спрос.

"Машин достаточно. Когда запасы будут распроданы, импорт возобновится по привычной формуле: спрос рождает предложение. Так что покупать авто сейчас вполне логично, если решение уже созрело", — отмечает эксперт.

Кроме налоговых изменений, на спрос дополнительно повлияли несколько негативных, но временных факторов:

аномальные морозы, из-за которых батареи теряют эффективность, сокращается запас хода и растет потребление энергии на обогрев салона;

резкий рост тарифов на публичных зарядках — с 16-18 грн до 30-32 грн за кВт·ч;

блэкауты и ограниченное электроснабжение, которые затрудняют зарядку даже дома.

"Все эти факторы носят временный характер. Морозы закончатся, тарифы стабилизируются, а проблемы с электроснабжением не будут продолжаться вечно. Весной рынок электрокаров вернется в более сбалансированное состояние", — заключает Остап Новицкий.

Напомним, почему Renault Duster и Toyota RAV4 в очередной раз остаются бестселлерами авторынка в Украине.