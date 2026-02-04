46 грн за кВтч: как паника на рынке зарядок разогнала цены — и почему они быстро откатились

В начале года рынок электрозарядных станций в Украине пережил резкий и короткий ценовой всплеск: на отдельных локациях тарифы достигали 46–60 грн за кВтч. Уже через несколько дней цены начали снижаться.

Об этом Delo.ua рассказал совладелец сети электрозарядных станций Flash Денис Косой.

Что запустило рост цен

Косой указывает, что причиной такого аномального роста с 18-19 гривен до 40 грн стал не рост спроса, а цепная реакция операторов на изменение регуляторных условий.

В середине января на рынке электроэнергии была повышена предельная цена (прайс-кеп). Часть операторов электрозарядных станций отреагировала на это мгновенно, заложив в тарифы риск дальнейшего удорожания электроэнергии.

"Когда подняли прайс-кеп на рынке продаж электроэнергии, сразу определенное количество операторов отреагировало. Один из основных операторов топ-тройки — Ionity. EcoFactor начал откорректировать все тарифы, потому что основной оператор увеличил цены, а значит у других не может быть меньше", — говорит совладелец сети Flash.

По его словам, после этого сети автоматически подтянули тарифы на всех своих станциях. Часть операторов подняла цены "на всякий случай", ориентируясь не на свою себестоимость, а на действия конкурентов.

Но резкое удорожание не было равномерным по рынку. На отдельных локациях оно объяснялось сочетанием нескольких факторов:

закупка электроэнергии по пиковым ценам;

страх дальнейшего дефицита из-за военных рисков;

отсутствие оперативной информации о реальной себестоимости у конкурентов.

В то же время не все операторы пошли по этому пути.

"Мы подняли тариф всего на 1-2 гривны. Если бы себестоимость достигала 20 грн, это могло бы заставить нас поднять тариф до 30 грн. Сначала планировали до 26, а затем постепенно скорректировали цены в зависимости от ситуации", — пояснил Денис Косой.

Высокие тарифы повлекли за собой массовую негативную реакцию пользователей, после чего операторы начали возвращаться к экономически обоснованным уровням. Уже через несколько дней цены на большинстве станций снизились.

В настоящее время тарифы украинских операторов колеблются от 20 до 24 грн за кВтч, в зависимости от локации, типа станции и условий закупки электроэнергии. В отдельных случаях цена может быть ниже — 18–22 грн.

Некоторые операторы фиксируют рекордный спрос

Несмотря на аномальное колебание цены, объемы зарядок не снизились. Рынок делится примерно на 50 на 50 между домашней и коммерческой зарядкой. Из-за аварийных отключений электричества водители вынуждены пользоваться коммерческими станциями, что позволяет некоторым операторам фиксировать рекордные показатели обслуживания.

"Даже если батарея авто имеет 10 кВтч, ее хватает только на ограниченную дистанцию — например, 5 кВтч обеспечивают около 25 км. Далее водители вынуждены ехать на быстрые зарядные станции, где за 2-3 часа можно подзарядить авто полностью или хотя бы на половину", — объясняет Косой.

В феврале средняя себестоимость зарядки в Украине, по оценкам Косого, может составить 18 грн за кВтч, что заставит часть операторов снова корректировать цены.

Почему весной возможно дальнейшее удешевление

Весной рынок зарядной инфраструктуры традиционно входит в самый благоприятный период: растет доля солнечной генерации, уменьшаются пиковые нагрузки, а конкуренция между операторами усиливается.

Несмотря на существующие в Украине 18 гигаватт мощностей возобновляемых источников энергии (ВИЭ), не все генераторы работают одновременно из-за балансировки сети и военных рисков.

"Если все нормально, тариф весной снизится, и так происходит ежегодно: пик в феврале, затем постепенное падение цены, а в мае — самый благоприятный период для нашего бизнеса", — подытожил Косой.

Напомним, что импорт электромобилей в январе упал почти до нуля из-за возврата НДС.