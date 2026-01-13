Какие подержанные электрокары покупали украинцы в 2025 году

Украинский рынок электромобилей продемонстрировал исторический рекорд: по итогам 2025 года первую регистрацию прошли 84 364 подержанных автомобиля на батарейной тяге. Это на 104,7% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Институт исследования авторынка.

По данным аналитиков, настоящий пик активности пришелся на декабрь, когда на фоне ожиданий возврата НДС на импорт электрокаров украинцы завезли более 25 тысяч машин в месяц.

Декабрьский показатель вырос на невероятные 687,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку покупатели пытались «запрыгнуть в последнюю дверь» до изменения налоговых правил.

Лидеры рынка

В командном зачете брендов первенство удерживает Tesla, ставшая для украинцев символом современной электромобильности и высокой ликвидности.

Вторую строчку сохраняет Nissan, в значительной степени благодаря доступности запчастей и большому количеству предложений на рынке.

Заметным трендом года стало усиление корейских брендов – KIA и Hyundai, становящихся серьезными конкурентами немецкому автопрому.

Среди премиального сегмента стабильно высокий спрос пользуются Audi, Mercedes-Benz и BMW, что свидетельствует о готовности украинцев менять традиционные люксовые автомобили с ДВС на подержанные электрические аналоги. Десятку замыкают массовые Volkswagen, Renault и Chevrolet .

Рейтинг моделей: кроссоверы вне конкуренции

Модельный топ возглавляют лидеры американских аукционов – Tesla Model Y и Tesla Model 3. Эти авто сформировали основной поток импорта в среднем и премиум-сегментах.

Тройку лидеров замыкает легендарный Nissan Leaf, до сих пор остающийся самым популярным вариантом для тех, кто впервые пересаживается на электрокар.

Предпочтения украинцев четко сместились в сторону практических кроссоверов, таких как KIA Niro и Hyundai Kona .

Также в десятку самых популярных вошли европейские бестселлеры Renault ZOE и Volkswagen e-Golf, статусные Audi e-tron и Tesla Model S, а также практичный Chevrolet Bolt EV .

Напомним, 2025 год стал рекордным для украинского рынка электромобилей. За год автопарк пополнился 22,8 тыс. новых электрокаров и 84,4 тыс. подержанных импортных авто, а количество сделок купли-продажи на внутреннем рынке выросло на 38% по сравнению с 2024 годом.