Китайские бренды доминируют на рынке новых электрокаров в Украине

2025 стал беспрецедентным для украинского рынка новых электромобилей. В течение двенадцати месяцев автопарк страны пополнился 22 809 новыми легковыми автомобилями на тяге, что на 122,9% больше по сравнению с показателями 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Институт исследования авторынка.

Особенно динамичным оказался декабрь, ставший финальным этапом перед изменением налоговых правил. За один месяц было зарегистрировано 5846 новых электромобилей. Это на 84,9% больше, чем в ноябре и на 852,1% больше, чем в декабре предыдущего года.

Доля электромобилей на рынке новых легковых автомобилей по итогам года выросла до 29%. Для сравнения, в начале 2025 г. она составляла около 15%. Такая динамика свидетельствует не только о краткосрочном ажиотаже, но и об окончательном формировании электрической мобильности как массового явления.

Доминирование Китая и переформатирование брендов

Ключевым трендом года явилась практически полная доминация электромобилей китайского производства. По итогам 2025 94% всех новых электрокаров, приобретенных в Украине, были изготовлены в Китае. Это существенно изменило расстановку сил среди брендов.

Абсолютным лидером рынка стал BYD, благодаря широкому модельному ряду и агрессивной ценовой политике значительно опередивший конкурентов. Второе место занял Volkswagen, однако большинство его продаж снабдили именно электромобили китайского производства. Тройку лидеров замыкает Zeekr — быстро закрепившийся бренд в сегменте технологического премиума.

"Мы видим картину, которая еще несколько лет назад казалась бы фантастикой: массовый восторг украинцев китайским автопромом. Но мистики здесь нет — это чистый расчет. Когда новый BYD Tang L по габаритам и уровню мультимедиа идентичен VW Touareg, но стоит вдвое меньше, покупатель легко закрывает глаза на риск, покупатель легко закрывает глаза на риск. в ближайшее время не будет, а разница в цене с лихвой перекрывает какие-либо расходы на сервис в будущем", - отметил аналитик Остап Новицкий.

Стабильный спрос сохраняется и на Honda, которую покупатели выбирают в доступном сегменте. Далее в рейтинге расположились Audi, BMW и Mercedes-Benz, которые все чаще конкурируют с новыми игроками, включая Denza и Xiaomi. Замыкает десятку самых популярных брендов MG.

Отдельно следует отметить ситуацию с Tesla. В сегменте новых автомобилей бренд имеет лишь несколько десятков регистраций.

Заметим, что по итогам 2025 года автопарк страны пополнился более 110,2 тыс. транспортных средств на аккумуляторных источниках питания (bev), что вдвое больше, чем в 2024 году.