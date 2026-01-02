Обогнала Tesla Илона Маска: китайская BYD стала крупнейшим в мире производителем электромобилей

Китайский автопроизводитель BYD в 2025 году стал крупнейшим в мире производителем электромобилей, сдвинув американскую компанию Tesla Илона Маска, которая второй год сталкивается с падением продаж.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что китайский автопроизводитель BYD в 2025 году продал по всему миру 4,6 млн автомобилей, что на 7,7% больше, чем в 2024 году.

Поставки за пределы Китая компании BYD достигли 1,05 миллиона в 2025 году.

Акции китайского гиганта котирующихся на Гонконгской бирже электромобилей выросли в первый день торгов нового года на 2,3%.

Tesla продала примерно 1,66 миллиона автомобилей в год, что является вторым подряд годовым падением.

Аналитики прогнозируют, что общий объем продаж компании BYD может возрасти до 5,3 миллионов единиц 2026 года.

При этом в декабре 2025 года самой популярной маркой месяца на украинском рынке новых автомобилей в очередной раз стала китайская BYD.

Напомним, китайский автопроизводитель BYD сообщил о падении чистой прибыли на 33% в третьем квартале 2025 года, до 7,8 млрд юаней (приблизительно 1,1 млрд долларов) по сравнению с 11,6 млрд юаней (1,63 млрд долл.) годом ранее