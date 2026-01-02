Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,17

--0,18

EUR

49,55

--0,24

Наличный курс:

USD

42,45

42,30

EUR

50,01

49,80

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Обогнала Tesla Илона Маска: китайская BYD стала крупнейшим в мире производителем электромобилей

BYD Sea Lion
BYD Sea Lion / Infocar

Китайский автопроизводитель BYD в 2025 году стал крупнейшим в мире производителем электромобилей, сдвинув американскую компанию Tesla Илона Маска, которая второй год сталкивается с падением продаж.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что китайский автопроизводитель BYD в 2025 году продал по всему миру 4,6 млн автомобилей, что на 7,7% больше, чем в 2024 году.

Поставки за пределы Китая компании BYD достигли 1,05 миллиона в 2025 году.

Акции китайского гиганта котирующихся на Гонконгской бирже электромобилей выросли в первый день торгов нового года на 2,3%.

Tesla продала примерно 1,66 миллиона автомобилей в год, что является вторым подряд годовым падением.

Аналитики прогнозируют, что общий объем продаж компании BYD может возрасти до 5,3 миллионов единиц 2026 года.

При этом в декабре 2025 года самой популярной маркой месяца на украинском рынке новых автомобилей в очередной раз стала китайская BYD.

Напомним, китайский автопроизводитель BYD сообщил о падении чистой прибыли на 33% в третьем квартале 2025 года, до 7,8 млрд юаней (приблизительно 1,1 млрд долларов) по сравнению с 11,6 млрд юаней (1,63 млрд долл.) годом ранее

Автор:
Светлана Манько