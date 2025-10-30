Прибыль BYD упала на 33% из-за давления на внутреннем рынке

Китайский автопроизводитель BYD сообщил о падении чистой прибыли на 33% в третьем квартале 2025 года, до 7,8 млрд юаней (около 1,1 млрд долларов США) по сравнению с 11,6 млрд юаней (1,63 млрд долл.) годом ранее. Результат оказался ниже ожиданий аналитиков (9,6 млрд юаней или 1,35 млрд долл.), но превысил показатель предыдущего квартала — 6,36 млрд юаней (0,90 млрд долл.).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Financial Times.

Снижение прибыли подчеркивает растущее давление на китайского производителя электромобилей после кампании Пекина против агрессивной конкуренции и ценовых войн на внутреннем рынке. В ответ BYD активизирует экспансию на международные рынки, стремясь компенсировать замедление роста дома.

Компания из Шэньчжэня, являющаяся ныне крупнейшим производителем электромобилей в мире и главным конкурентом Tesla, продолжает расширять производственные мощности за пределами Китая. Среди ключевых направлений – строительство заводов в Бразилии, Венгрии, Индонезии, Таиланде, Турции и Узбекистане, а также формирование флота из восьми специальных судов для транспортировки автомобилей.

Несмотря на сложную ситуацию на внутреннем рынке экспорт BYD за первые девять месяцев года вырос на 14% — до 705 000 автомобилей, что приближает компанию к прогнозу в 800 000–1 млн проданных авто за рубежом в 2025 году. В общей сложности BYD ожидает продажи 4,6 млн автомобилей в этом году и ставит долгосрочную цель в 10 млн в год, половину из которых планирует реализовывать за пределами Китая.

Выручка компании за июль-сентябрь составила 195 млрд юаней, что на 3% меньше, чем годом ранее, и ниже прогноза в 216 млрд. Валовая маржа выросла до 17,6% (против 16,3% в предыдущем квартале), но остается ниже прошлогодних 21,9%. Этот рост объясняется большим вкладом премиальных моделей и международных продаж.

BYD также инвестирует в новые технологии. Ожидается, что в ближайшие месяцы компания представит электромобиль с полутвердотельным аккумулятором, который обеспечивает большую плотность энергии, а также будет развивать технологию "гигакастинга", начатую Tesla, для уменьшения веса кузова и оптимизации производства.

Аналитики прогнозируют, что в 2026 году BYD представит обновленный дизайн своих автомобилей, поскольку потребители устали от нынешнего стиля "лицо дракона". Несмотря на временное снижение доходности, компания остается ключевым драйвером экспорта китайских электромобилей, на который приходится около 40% всех поставок из Китая.

Добавим, в начале октября BYD впервые за более пяти лет зафиксировал квартальное падение продаж. Лидер рынка электромобилей продал в третьем квартале на 2,1% меньше авто, чем годом ранее.