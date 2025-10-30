Прибуток BYD впав на 33% через тиск на внутрішньому ринку

Китайський автовиробник BYD повідомив про падіння чистого прибутку на 33% у третьому кварталі 2025 року, до 7,8 млрд юанів (приблизно 1,1 млрд доларів) порівняно з 11,6 млрд юанів (1,63 млрд дол.) роком раніше. Результат виявився нижчим за очікування аналітиків (9,6 млрд юанів або 1,35 млрд дол.), але перевищив показник попереднього кварталу — 6,36 млрд юанів (0,90 млрд дол.).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Financial Times.

Зниження прибутку підкреслює зростаючий тиск на китайського виробника електромобілів після кампанії Пекіна проти агресивної конкуренції та цінових війн на внутрішньому ринку. У відповідь BYD активізує експансію на міжнародні ринки, прагнучи компенсувати уповільнення зростання вдома.

Компанія зі Шеньчженя, що нині є найбільшим виробником електромобілів у світі й головним конкурентом Tesla, продовжує розширювати виробничі потужності за межами Китаю. Серед ключових напрямів — будівництво заводів у Бразилії, Угорщині, Індонезії, Таїланді, Туреччині та Узбекистані, а також формування флоту з восьми спеціальних суден для транспортування автомобілів.

Попри складну ситуацію на внутрішньому ринку, експорт BYD за перші дев’ять місяців року зріс на 14% – до 705 000 автомобілів, що наближає компанію до прогнозу в 800 000 – 1 млн проданих авто за кордоном у 2025 році. Загалом BYD очікує продаж 4,6 млн автомобілів цього року та ставить довгострокову ціль у 10 млн на рік, половину з яких планує реалізовувати за межами Китаю.

Виручка компанії за липень–вересень становила 195 млрд юанів, що на 3% менше, ніж роком раніше, і нижче прогнозу в 216 млрд. Валова маржа зросла до 17,6% (проти 16,3% у попередньому кварталі), але залишається нижчою за торішні 21,9%. Це зростання пояснюється більшим внеском преміальних моделей і міжнародних продажів.

BYD також інвестує у нові технології. Очікується, що найближчими місяцями компанія представить електромобіль із напівтвердотільним акумулятором, який забезпечує більшу щільність енергії, а також розвиватиме технологію "гігакастингу", започатковану Tesla, для зменшення ваги кузова та оптимізації виробництва.

Аналітики прогнозують, що у 2026 році BYD представить оновлений дизайн своїх автомобілів, оскільки споживачі втомилися від нинішнього стилю "обличчя дракона". Попри тимчасове зниження прибутковості, компанія залишається ключовим драйвером експорту китайських електромобілів, на який нині припадає близько 40% усіх поставок із Китаю.

Додамо, на початку жовтня BYD вперше за понад п'ять років зафіксував квартальне падіння продажів. Лідер ринку електромобілів продав у третьому кварталі на 2,1% менше авто, ніж роком раніше.