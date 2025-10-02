Продажі китайського BYD впали вперше за п'ять років

Китайський автогігант BYD вперше за понад п'ять років зафіксував квартальне падіння продажів. Лідер ринку електромобілів продав у третьому кварталі на 2,1% менше авто, ніж роком раніше.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Згідно з опублікованим звітом, у третьому кварталі 2025 року (липень-вересень) BYD продав 1,106 мільйона автомобілів. Це перше квартальне зниження показників з другого кварталу 2020 року, коли на бізнес вплинули перебої, спричинені пандемією коронавірусу.

Зазначається, що у вересні продажі впали на 5,88% порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Внаслідок падіння попиту виробництво було скорочено ще більше — на 8,47%.

Reutersзауважує, що такі результати є тривожним сигналом для BYD. Компанія протягом останніх років демонструвала рекордні темпи продажів та виробництва, значною мірою завдяки державній підтримці переходу на електроавтомобілі у Китаї.

Компанія BYD вже скоротила свій план продажів на цей рік на цілих 16% до 4,6 мільйона автомобілів.

Наразі BYD зіштовхнулася із загостренням цінової війни на ринку авто, адже конкуренти, такі як компанія Tesla та інші виробники, знижують ціни, що змушує китайського автогіганта боротися за збереження своєї частки ринку, жертвуючи прибутковістю.

BYD вперше за 3,5 року зафіксував падіння квартального прибутку. Чистий прибуток найбільшого у світі виробника електромобілів у другому кварталі склав 6,4 млрд юанів ($894,74 млн), що на 29,9% менше, ніж роком раніше.

Натомість BYD перевершив Tesla за продажами в Європейському Союзі. У серпні компанія реалізувала втричі більше нових авто, ніж місяцем раніше, і збільшила свою частку ринку до 1,3%, тоді як Tesla скоротила її до 1,2%.