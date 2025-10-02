Продажи китайского BYD упали впервые за пять лет

Китайский автогигант BYD впервые за пять лет зафиксировал квартальное падение продаж. Лидер рынка электромобилей продал в третьем квартале на 2,1% меньше авто, чем годом ранее.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Согласно опубликованному отчету, в третьем квартале 2025 года (июль-сентябрь) BYD продал 1,106 миллиона автомобилей. Это первое квартальное снижение показателей со второго квартала 2020 года, когда на бизнес повлияли перебои, вызванные пандемией коронавируса.

В сентябре продажи упали на 5,88% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В результате падения спроса производство было сокращено еще больше — на 8,47%.

Reuters отмечает, что такие результаты являются тревожным сигналом для BYD. Компания в последние годы демонстрировала рекордные темпы продаж и производства, в значительной степени благодаря государственной поддержке перехода на электроавтомобили в Китае.

Компания BYD уже сократила свой план продаж на этот год на целых 16% до 4,6 миллионов автомобилей.

BYD столкнулась с обострением ценовой войны на рынке авто, ведь конкуренты, такие как компания Tesla и другие производители, снижают цены, что заставляет китайского автогиганта бороться за сохранение своей доли рынка, жертвуя доходностью.

BYD впервые за 3,5 года зафиксировал падение квартальной прибыли. Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя электромобилей во втором квартале составила 6,4 млрд юаней ($894,74 млн), что на 29,9% меньше, чем годом ранее.

BYD превзошел Tesla по продажам в Европейском Союзе. В августе компания реализовала втрое больше новых авто, чем месяцем ранее, и увеличила свою долю рынка до 1,3%, в то время как Tesla сократила ее до 1,2%.