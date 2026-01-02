Обігнала Tesla Ілона Маска: китайська BYD стала найбільшим у світі виробником електромобілів

Китайський автовиробник BYD у 2025 році стала найбільшим у світі виробником електромобілів, посунувши американську компанію Tesla Ілона Маска, яка другий рік стикається з падінням продажів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що китайський автовиробник BYD у 2025 році продав у всьому світі 4,6 млн автомобілів, що на 7,7% більше, ніж у 2024 році.

Поставки за межі Китаю компанії BYD досягли 1,05 мільйона у 2025 році.

Акції китайського гіганта електромобілів, що котируються на Гонконзькій біржі, зросли в перший день торгів нового року на 2,3%.

Натомість Tesla продала приблизно 1,66 мільйона автомобілів за рік, що є другим поспіль річним падінням.

Аналітики прогнозують, що загальний обсяг продажів компанії BYD може зрости до 5,3 мільйона одиниць 2026 року.

При цьому у грудні 2025 року найпопулярнішою маркою місяця на українському ринку нових автомобілів вкотре стала китайська BYD.

Нагадаємо, китайський автовиробник BYD повідомив про падіння чистого прибутку на 33% у третьому кварталі 2025 року, до 7,8 млрд юанів (приблизно 1,1 млрд доларів) порівняно з 11,6 млрд юанів (1,63 млрд дол.) роком раніше