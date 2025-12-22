Маск повернув компенсацію Tesla: суд відновив угоду на $139 млрд

Ілон Маск виграв апеляцію у справі щодо оплати праці в Tesla - суд відновив угоду 2018 року, яка нині оцінюється приблизно у 139 млрд доларів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Суд відновив компенсаційний пакет Маска від Tesla

Верховний суд штату Делавер відновив компенсаційний пакет Ілона Маска від Tesla, затверджений у 2018 році, майже через два роки після того, як суд нижчої інстанції визнав угоду "необґрунтованою" та скасував її. На момент ухвалення рішення вартість пакета оцінювалася у 56 млрд доларів.

Суд дійшов висновку, що рішення 2024 року про повне скасування компенсації було неналежним і несправедливим щодо Маска. У 49-сторінковій постанові зазначено, що такий підхід фактично залишав його без будь-якої винагороди за шість років роботи та зусиль на посаді керівника компанії.

Рішення Верховного суду також скасувало попередній вердикт, який викликав різку критику з боку Маска та завдав репутаційних втрат Делаверу як провідної юрисдикції для ведення бізнесу. Відновлення угоди посилює вплив Маска на Tesla, що він сам неодноразово називав одним зі своїх ключових пріоритетів.

Наразі компенсаційний пакет 2018 року оцінюється приблизно у 139 млрд доларів, виходячи з ціни акцій Tesla на момент закриття торгів у п’ятницю. Водночас акціонери компанії нещодавно схвалили новий пакет оплати праці, який за умови досягнення встановлених показників може сягнути 878 млрд доларів.

Як зазначив керуючий партнер Deepwater Asset Management Джин Мюнстер, для Маска це рішення означає передусім перемогу в боротьбі за швидше отримання контролю над компанією.

Якщо Ілон Маск реалізує всі опціони з компенсаційного пакета 2018 року, його частка в Tesla може зрости приблизно з 12,4% до 18,1%. Пакет передбачає опціони на близько 304 млн акцій за пільговою ціною, які Маск зможе отримати за умови виконання встановлених показників ефективності, що компанія вже досягла.

Після оголошення рішення суду акції Tesla зросли менш ніж на 1% у позабіржових торгах. Сам Маск назвав рішення "виправданням" у дописі в соцмережі X, тоді як компанія утрималася від коментарів.

Юристи, які оскаржували пакет оплати праці, заявили, що розглядають подальші кроки, водночас наголосивши на важливості попереднього рішення суду як прикладу притягнення ради директорів до відповідальності.

Компенсаційна угода 2018 року була найбільшою в історії Tesla до ухвалення нового плану оплати праці. Її скасування могло б коштувати компанії до 26 млрд доларів через необхідність виплати компенсації за вищою ринковою ціною акцій. Маск досі не отримував ці опціони через судовий позов інвестора, поданий невдовзі після схвалення пакета акціонерами.

Суди, оплата Маска і втеча корпорацій

У 2024 році суд штату Делавер скасував компенсаційний пакет Ілона Маска 2018 року, визнавши, що рада директорів Tesla діяла з конфліктом інтересів і не розкрила акціонерам усі ключові обставини під час голосування. Це рішення спричинило гостру реакцію Маска, який звинуватив делаверські суди в упередженості до засновників технологічних компаній та закликав бізнес реєструватися в інших юрисдикціях.

На тлі цієї критики низка великих компаній, зокрема Dropbox, Roblox і Coinbase, перенесли юридичну реєстрацію до Техасу або Невади, хоча Делавер і надалі залишається найпопулярнішим штатом для публічних компаній у США.

Рада директорів Tesla попереджала, що Маск може залишити компанію без затвердження нового пакета оплати праці та розширення його голосів. Верховний суд Делаверу, зважаючи на підтримку акціонерів, зрештою відновив угоду, уникнувши прямого втручання в рішення власників компанії.

Після цього Tesla перереєструвалася в Техасі та посилила вимоги до акціонерів, які хочуть оскаржувати корпоративні рішення в суді, суттєво зменшивши ризик нових позовів.

Нагадаємо, продажі Tesla на американському ринку в листопаді опустилися майже до найнижчого рівня з січня 2022 року. Загальний обсяг продажів впав майже на 23% порівняно з минулим роком, склавши лише 39 800 автомобілів.