Маск вернул компенсацию Tesla: суд возобновил сделку на $139 млрд

Илон Маск выиграл апелляцию по делу по оплате труда в Tesla – суд возобновил соглашение 2018 года, которое сейчас оценивается примерно в 139 млрд долларов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Суд восстановил компенсационный пакет Маска от Tesla

Верховный суд штата Делавер возобновил компенсационный пакет Илона Маска от Tesla, утвержденный в 2018 году, спустя почти два года после того, как суд низшей инстанции признал соглашение "необоснованным" и отменил его. К моменту принятия решения стоимость пакета оценивалась в 56 млрд долларов.

Суд пришел к выводу, что решение 2024 года о полной отмене компенсации было ненадлежащим и несправедливым в отношении Маска. В 49-страничном постановлении указано, что такой подход фактически оставлял его без какого-либо вознаграждения за шесть лет работы и усилий в должности руководителя компании.

Решение Верховного суда также отменило предыдущий вердикт, который вызвал резкую критику со стороны Маска и нанес репутационные потери Делаверу как ведущей юрисдикции для ведения бизнеса. Возобновление соглашения усиливает влияние Маски на Tesla, что он сам неоднократно называл одним из своих ключевых приоритетов.

Компенсационный пакет 2018 года оценивается примерно в 139 млрд долларов, исходя из цены акций Tesla на момент закрытия торгов в пятницу. В то же время акционеры компании недавно одобрили новый пакет оплаты труда, который при достижении установленных показателей может достичь 878 млрд долларов.

Как отметил управляющий партнер Deepwater Asset Management Джин Мюнстер, для Маска это решение означает, прежде всего, победу в борьбе за скорее получение контроля над компанией.

Если Илон Маск реализует все опционы из компенсационного пакета 2018 года, то его доля в Tesla может возрасти примерно с 12,4% до 18,1%. Пакет предусматривает опционы на около 304 млн акций по льготной цене, которые Маск сможет получить при выполнении установленных показателей эффективности, которая компания уже достигла.

После оглашения решения суда акции Tesla выросли менее чем на 1% во внебиржевых торгах. Сам Маск назвал решение "оправданием" в сообщении в соцсети X, в то время как компания воздержалась от комментариев.

Юристы, которые оспаривали пакет оплаты труда, заявили, что рассматривают дальнейшие шаги, в то же время отметив важность предыдущего решения суда в качестве примера привлечения совета директоров к ответственности.

Компенсационное соглашение 2018 года было крупнейшим в истории Tesla до принятия нового плана оплаты труда. Ее отмена могла бы стоить компании до 26 млрд долларов из-за необходимости выплаты компенсации по более высокой рыночной цене акций. Маск до сих пор не получал эти опционы из-за судебного иска инвестора, поданного вскоре после одобрения пакета акционерами.

Суды, оплата Маска и бегство корпораций

В 2024 году суд штата Делавер отменил компенсационный пакет Илона Маска в 2018 году, признав, что совет директоров Tesla действовал с конфликтом интересов и не раскрыл акционерам все ключевые обстоятельства во время голосования. Это решение повлекло за собой острую реакцию Маска, который обвинил делаверские суды в предвзятости к основателям технологических компаний и призвал бизнес регистрироваться в других юрисдикциях.

На фоне этой критики ряд крупных компаний, в том числе Dropbox, Roblox и Coinbase, перенесли юридическую регистрацию в Техас или Неваду, хотя Делавер продолжает оставаться самым популярным штатом для публичных компаний в США.

Совет директоров Tesla предупреждал, что Маск может покинуть компанию без утверждения нового пакета оплаты труда и расширения его голосов. Верховный суд Делавера, ввиду поддержки акционеров, в конце концов возобновил соглашение, избежав прямого вмешательства в решение владельцев компании.

После этого Tesla перерегистрировалась в Техасе и ужесточила требования к акционерам, желающим обжаловать корпоративные решения в суде, существенно уменьшив риск новых исков.

Напомним, продажи Tesla на американском рынке в ноябре опустились почти до самого низкого уровня с января 2022 года. Общий объем продаж упал почти на 23% по сравнению с прошлым годом, составив всего 39 800 автомобилей.