Илон Маск установил исторический рекорд по размеру капитала

Американский бизнесмен, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 600 млрд долларов. Он установил мировой рекорд и приближается к отметке в 1 триллион долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Forbes.

Издание отмечает, что Маск сделал еще один гигантский шаг к тому, чтобы стать первым триллионером в мире.

Такая оценка основана на новых данных стоимости одной из компаний Маска – SpaceX, которая занимается запуском космических аппаратов, а также развивает глобальную спутниковую систему доступа в интернет Starlink.

Еще в августе SpaceX оценивалась в 400 миллиардов долларов, однако в начале декабря по предложению для инвесторов перед размещением акций оценка компании была уже 800 миллиардов долларов.

Маску принадлежит 42% SpaceX, которая теперь оценивается в 336 миллиардов долларов, а общее состояние бизнесмена — 677 миллиардов долларов.

Кроме того, доля Маска в Tesla (12%) стоит 197 миллиардов долларов, а его компания xAI Holdings, занимающаяся искусственным интеллектом, ведет переговоры о привлечении нового финансирования с оценкой в 230 миллиардов.

В сентябре основатель компании Oracle Ларри Эллисон временно возглавил рейтинг самых богатых людей планеты, сместив с первого места Маска. Состояние Эллисона за один день выросло на рекордные $89 миллиард.

Рейтинг самых богатых

Илон Маск впервые стал самым богатым человеком в мире в 2021 году, затем уступил первое место в рейтинге Bloomberg основателю Amazon Джеффу Безосу, а в прошлом году вернул этот титул.

Состояние Маска резко изменилось в конце 2022 года, когда в какой-то момент его собственный капитал уменьшился более чем на 200 миллиардов долларов. Но он резко вырос после победы Дональда Трампа на президентских выборах, на которых Маск стал его самым заметным политическим донором.

После выборов за один день капитал Маска увеличился на 26,5 миллиарда долларов благодаря росту акций Tesla.

Тогда бизнесмен стал первым человеком, чей собственный капитал достиг и превысил отметку в 400 миллиардов долларов,

А уже в октябре Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 500 миллиардов долларов.